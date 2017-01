Cannondale Factory Racing verpflichtet Helen und Hannah Grobert

Mountainbike-Schwestern aus Weilheim-Remetschwiel treten künftig für den amerikanischen Rennstall in die Pedale. Manuel Fumic ist einer der Teamkollegen

Radsport: – Der neue Rennstall von Helen und Hannah Grobert steht fest. Der amerikanische Rennstall Cannondale Factory Racing (CFR) hat am Dienstag die Verpflichtung der Mountainbike-Schwestern aus Weilheim-Remetschwiel, die zum Jahresende das Ghost Factory Racingteam bekannt gegeben. Helen Grobert ist die erste Frau in der Geschichte des Rennstalls. Die 24-jährige Olympia-Starterin von Rio bildet gemeinsam mit Manuel Fumic (Kirchheim/Teck), dem Brasilianer Henrique Avancini sowie Neuzugang Maxime Marotte, der Weltranglisten-Dritte aus Frankreich, das Elite-Team.

"Wir stellen uns für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio neu auf. Bis dahin konzentrieren wir uns voll und ganz auf die World Cup-Saison und erstmals auf die Gesamtwertung des Absa Cape Epic. Hierbei zählen wir auf die Erfahrung und Beständigkeit von Fumic und Avancini und verstärken uns mit Marotte und Grobert, um das Team bestmöglich vorbereitet auf die Rennstrecken zu schicken", so Teammanager Daniel Hespeler in einer Pressemitteilung. Aurelio Fontana und Anton Cooper haben das Team verlassen.

Hespeler ist überzeugt, dass Helen Grobert, die zwei U23-Weltcuprennen gewann und 2015 Deutsche Meisterin wurde, das Team "mit ihrer sympathischen Art, ihrem Zukunftspotenzial und ihrer hohen Leistungsbereitschaft" bereichere. U23-Fahrerin Hannah Grobert (19) werde als Jüngste im Team für frischen Wind sorgen und Helen auf ihrem Weg unterstützen.