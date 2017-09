vor 2 Stunden Rolf Rombach Ringen Bundesliga-Auftakt für TuS Adelhausen

Rückkehrer und Trainer Bernd Reichenbach will mit seinen Ringern am Freitag um 21 Uhr gegen den ASV Urloffen hundert Prozent geben. Dinkelberg-Reserve erwartet am Sonntag um 14 Uhr die RKG Reilingen/Hockenheim. Regionalliga-Aufsteiger KSV Rheinfelden muss am Samstagabend zum KSV Schriesheim