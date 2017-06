Ringen Bronze für Elena Brugger vom TuS Adelhausen

Ringerin vom Dinkelberg gewinnt kleines Finale bei den Eurpoameisterschaften in Dortmund

Ringen: – Elena Brugger vom TuS Adelhausen ließ bei den Junioren-Europameisterschaften in Dortmund in der Klasse bis 55 Kilo nichts anbrennen. Die Titelverteidigerin feierte im Kampf um Platz drei einen Schultersieg gegen Jenna Shitola (FIN), die in diesem Jahr die Nordischen Meisterschaften gewann.

Elena Brugger zeigte sich von der Punktniederlage im Halbfinale gegen die Russin Viktoriia Vaulina gut erholt und zwang der Finnin gleich von Beginn an ihren Kampfstil auf. Jedoch konnte die Finnin in einer ereignisarmen ersten Hälfte die erste Wertung erzielen und lag zur Pause mit 2:0 in Führung. Nachdem Elena Brugger nach vier Minuten zuerst bei einem Angriffsversuch gekontert wurde, errang sie direkt im Anschluss die Oberlage und schulterte Sihtola im Bodenkampf!

Im Achtelfinale war die Ungarin Tamara Dollak von Brugger geschultert worden. Die Ringerin des TuS Adelhausen zwang dann auch im Viertelfinale die starke Türkin Ayse Vatansever nach einer Kontertechnik auf beide Schultern. Im Halbfinale wurde sie aber von Viktoriia Vaulina (RUS) mit 4:12 gestoppt.