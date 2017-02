Björn Leber von der SZ Bernau Elfter

Skicrosser startet erfolgreich bei der Universiade, den Weltsportspielen der Studenten, in Almaty/Kasachstan

Skicross: (csi) Björn Leber von der SZ Bernau wurde Elfter bei der Universiade, den Weltsportspielen der Studenten, in Almaty in Kasachstan. Der Konstanzer Sportwissenschaftsstudent hat es bei seinem ersten großen Rennen als Skicrosser mit der Nationalmannschaft bis ins Viertelfinale geschafft. In der Qualifikation hatte er sich als Zwölfter eine gute Ausgangsposition für die entscheidenden Heats verschafft. Im Achtelfinale qualifizierte sich Leber souverän für das Viertelfinale. In diesem Heat musste er sich dann aber mit Platz drei begnügen, was das Aus bedeutete. Im Endklassement wurde der Bernauer Elfter von 28 Startern. „Es war ein herausragendes Erlebnis bei der Universiade dabei zu sein", nahm es Leber positiv.