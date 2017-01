Björn Leber fliegt nach Kasachstan

Interview von Christel Siegmund mit dem 19-jährigen Studenten von der Skizunft Bernau, der vom Allgemeinen Deutschen Hochschulverband als Skicrosser für die Winter-Universade in Almaty nominiert wurde.

Björn Leber (19) von der SZ Bernau hat den Wechsel vom Alpinen Skisport zum Skicross geschafft. Nun wurde er vom Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband (ADH) für die Winter-Universiade, die Weltsportspiele der Studenten, in Almaty (Kasachstan), nominiert. Gemeinsam mit Vanessa Frey (Uni Konstanz) vertitt er Anfang Februar in Almaty die deutschen Skicrosser.

Björn, Sie waren lang im alpinen Rennlauf unterwegs. Wie kam es nun zum Wechsel zum Skicross?

Da war der Zufall im Spiel. Thomas Burda, mein Kadertrainer im Skiverband Schwarzwald hat vom Skicross-Trainer des baden-württembergischen Landeskaders erfahren, dass geeignete Athleten zur Verstärkung gesucht werden. Daraufhin wurde ich zu Sichtungen eingeladen und trainiere nun seit September bei den Skicrossern mit.

Gab es Unterschiede in der Vorbereitung?

Ich musste die veränderte Skitechnik erlernen und mich an die Kurse gewöhnen. Die Vorbereitung war schon intensiv. Die Skicrosser haben auf dem Pitztaler Gletscher einen festen Kurs aufgebaut.

Was sind die Unterschiede zwischen Skicross und Ski Alpin?

Beim Skicross muss mehr Kraft aus der Hüfte heraus entwickelt werden. Im Training wird vor allem der Start geübt, weil der entscheidend sein kann. Zudem werden die verschiedenen Elemente wie Steilwandkurven, Sprünge, Gaps (Löcher) und Roller – Kurven mit Wellen – immer wieder trainiert. Die Technik basiert grundsätzlich auf dem alpinen Riesenslalom. Wir fahren auch auf Riesenslalom-Skiern. Mir gefällt vor allem die Kombination aus den Zeitläufen in der Qualifikation und dem körperbetonten Einsatz in den Rennen Mann gegen Mann. Dort kommen von vier Startern jeweils die zwei Schnellsten weiter. Sprünge und Wellenkurse machen auch sehr viel Spaß.

Wie lief die Qualifikation für die Universiade?

Das war gar nicht so einfach. Ich startete bei meinem ersten Rennen am Pitztaler Gletscher, den österreichischen Meisterschaften. Das Rennen lief nicht gut. Wir hatten gegen die hochkarätigen Teilnehmer, die teilweise schon Weltcup gefahren sind, keine Chance. Vor Weihnachten fuhr ich unter anderem mit Tobias Baur von der SZ Bernau zum FIS-Rennen nach Val Thorens in Frankreich. Nach zwei Trainingstagen kam ich bei der ersten Quali trotz Nervosität unter die besten 32. Beim ersten Heat war der Start zwar gut, dennoch schied ich aus und kam auf Rang 29. Tobias erreichte übrigens Rang 17. Schon am nächsten Tag informierte mich Thorsten Hütsch vom Deutschen Hochschulsport, dass ich nach Almaty fahren darf. Das war für mich das schönste Weihnachtsgeschenk für mich und meine Eltern, die mich sehr gut unterstützen. Ohne deren ständigen Einsatz, vor allem durch meinen Vater, wäre ich nicht so weit gekommen.

Was sind Ihre Ziele in Almaty?

Es gibt nur einen Wettbewerb, davor Training und Qualifikation, da Skicross zu den optionalen Sportarten zählt. Einschätzen kann ich mich als Neuling kaum. Grundsätzlich freue ich mich überhaupt dabei zu sein. ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben.

Auf Sie wartet in Kasachstan also ein großes Abenteuer?

Sicher. In Almaty werden über 2500 Teilnehmer dabei sein. Das wird sicher ein großes Ereignis. Die Eröffnungsfeier verpasse ich, da Skicross erst am Ende stattfindet. Aber bei der Abschlussfeier werden wir hoffentlich dabei sein.

Zur Person

Björn Leber (19) von der SZ Bernau machte 2016 sein Abitur am Kolleg in St. Blasien und studiert seit September Sportwissenschaften an der Universität Konstanz. Seit 2000 fährt er bei der SZ Bernau. Nach dem Bezirkskader folgte der SVS-Kaderstatus bei Schülern und Jugend. Danach kam er in die Kader der deutschen Studenten-Nationalmannschaft alpin sowie Skicross. 2015 wurde Leber U18-Slalommeister im Skiverband Schwarzwald. 2016 holte er Slalom-Silber bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften und wurde Zweiter bei den baden-württembergischen U21-Meisterschaften im Riesenslalom. (csi)