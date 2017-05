Fußball-Bezirksliga Bitter: Saison-Aus für Alexander Herbst

Fußball-Bezirksliga: Torjäger wird nach Riss der Kreuz- und Außenbänder in der kommenden Woche operiert. Geplanter Wechsel zum Verbandsligisten FC Auggen rückt in weite Ferne

Fußball-Bezirksliga: – Die schlechtesten Nachrichten, die ein Fußballer bekommen kann, erhielt in dieser Woche Stürmer Alexander Herbst vom FC Wittlingen. Der mit 27 Treffern erfolgreichste Torschütze der Liga erlitt am vergangenen Sonntag beim 2:2 gegen den FC Erzingen einen Kreuzbandriss und einen Riss der Außenbänder. Schon nach 20 Minuten schwoll das rechte Knie nach einem Zweikampf an: "Danach habe ich mich durchgebissen und noch zwei Tore erzielt", so Herbst.

"Die Saison ist gelaufen", erklärt der 22-Jährige, der vor der Saison vom TuS Efringen-Kirchen ins Kandertl gewechselt war, deprimiert: "Und meinen im Sommer geplanten Wechsel zum FC Auggen kann ich nun auch vergessen. Ich sehe im Moment wenig Sinn darin, nach so einer schweren Verletzung gleich in der Verbandsliga einzusteigen." Herbst rechnet damit, dass er frühestens nach der Winterpause im Frühjahr 2018 wieder spielen wird – dann wohl weiterhin beim FC Wittlingen: "Ein Wechsel zum SV Weil, wie zu lesen war, wird nicht stattfinden", stellt Herbst klar.