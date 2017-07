vor 2 Stunden Gerd Welte Fußball Bezirkstag des Fußball-Bezirks Hochrhein

Am Samstag steigt in der Gemeindehalle Wittlingen der Bezirkstag des Fußballbezirks Hochrhein. Neuer Pressewart wird gewählt. Staffeleinteilung für die kommende Saison wird beschlossen. Pokalauslosung am Sonntag beim SV Görwihl