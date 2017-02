Bewährungsprobe für Ramon Kübler

Thaiboxer ais Lottstetten vom Muay Thai Gym Mendez in Überlingen tritt am Samstag in Winterthur gegen den französischen Superstar der Szene, Samy Sana, in den Ring

Thaiboxen: (rej) Er ist ein Superstar in der Szene: Samy Sana aus Frankreich kämpft regelmäßig vor Fernsehkameras, die seine Duelle live in die Wohnzimmer übertragen. Im asiatischen Raum, in dem Thaiboxen Nationalsport ist, gehört er zu den ganz Großen. Und jetzt bekommt er es am Samstag, 25. Februar, auf der Illyrian Fight Night im schweizerischen Winterthur mit dem Lottstetter Ramon Kübler, der für das Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen startet, zu tun.

Bei diesem Duell der Giganten treffen zwei Profi-Weltmeister aufeinander. Auf der einen Seite einer der größten Namen im europäischen Thaiboxen, auf der anderen Seite einer der absoluten Aufsteiger des vergangenen Jahres. Ramon Kübler wurde Profi-Weltmeister und Profi-Europameister und zum „athlete of the year“ im Verband afso gewählt. „Ich habe bereits gegen richtig gute Gegner gekämpft“, sagt der 31-Jährige. „Aber mit Sicherheit noch gegen keinen, mit einem so renommierten Namen.“

„Der Kampfstil von Samy Sana müsste Ramon eigentlich liegen“, blickt sein Trainer Sebastian Harms-Mendez auf den Kampf. „Seit November bereitet er sich intensiv auf dieses Duell vor und war sogar eine Woche in Holland im Trainingslager.“ Auch wenn es nicht um einen Titel geht, ist der Kampf sicher einer der wichtigsten in der Karriere von Ramon Kübler. Nur drei Wochen später steht der 31-Jährige dann bei der heimischen Bodensee Fightnight schon wieder im Ring. Dann geht es mit Philipp Häfeli zwar gegen einen nicht ganz so renommierten Namen, dafür aber die WFC Profi-Weltmeisterschaft.