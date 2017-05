Fußball-Kreisliga A Betz und Blatter verlängern beim FC Schlüchttal

Fußball-Kreisliga A: Erfolgreiches Trainerduo will sein Team auf Platz zwei führen. 3:1-Sieg beim FC Grießen ist ein weiterer großer Schritt

Kreisliga A-Ost

FC Grießen – FC Schlüchttal 1:3 (0:2). (neu) Schon vor der Partie war klar gewesen: Das erfolgreiche Trainerduo des FC Schlüchttal, Nino Betz und Felix Blatter (13 Siege in 15 Spielen), trainiert das Team auch in der kommenden Saison. Mit dieser Nachricht im Gepäck ließen die Schlüchttaler von Anfang keinen Zweifel offen, wohin die Reise gehen soll. Grießens Trainer Thorsten Stauch gestand: "Der Gegner hat verdient gewonnen, obwohl wir uns in der zweiten Hälfte etwas gesteigert haben." Vor der Pause seien seine Spieler immer einen Schritt zu langsam gewesen.

FC Dettighofen – SV 08 Laufenburg II 2:0 (1:0). – Der FC Dettighofen legte einen Blitzstart hin. Fabio Kech verwandelte schon nach einer Minute einen Strafstoß. Danach vergaben die Dettighofer einige gute Chancen, um schon vor der Pause klar Schiff zu machen. Maximilian Aulfinger und Kamil Wachonski vergaben unter anderem. Kurz darauf hatten die Gäste Pech mit einem Lattenknaller. Aulfinger (66.) machte in einer eher mäßigen zweiten Hälfte alles klar. Dettighofens Vereinschef Mario Moser: "Wir haben hinten dicht gemacht und unsere Chancen verwertet."

SV Unteralpfen – SV Stühlingen 3:2 (2:1). – Im Kellerduell machen sich beide Teams wenig Hoffnung, den Ligaverbleib doch noch zu schaffen. Schier unbelastet boten sie sich einen rasanten Schlagabtausch. "Chancen gab's en masse. Die Partie hätte auch 9:7 oder 9:5 enden können", hatte Unteralpfens Vereinschef Fabian Max richtig Gefallen am Spiel gefunden.

SV Nöggenschwiel – SV BW Murg 0:2 (0:0). – Nöggenschwiels Trainer Mike Krüger ärgerte sich weniger über die vermeidbare Niederlage, vielmehr über das teils unschöne Verhalten einiger Murger Spieler. Seine ersatzgeschwächte Elf verpasste es, in den ersten 15 Minuten eine ihrer Möglichkeiten zu nutzen. Die Gäste aus Murg spielten überlegen, sie waren vor dem Tor aber eher harmlos. "Beim 0:1 haben wir geschlafen", so Krüger. Stefan Jehle hatte den Ausgleich auf dem Fuß. Ein erneuter Fehler führte zum 0:2.

SV Rheintal – SV Berau 6:2 (1:2). – Erst eine Kabinenansprache rüttelte den SV Rheintal wach. Trainer Oliver Neff: "Ich hatte in der ersten Hälfte nicht das Gefühl, dass meine Jungs was reißen wollten." Seine Elf beherzigte Neffs Worte und legte den Hebel um. Herausragend war der Hattrick von Robin Wagner.

SC Lauchringen – SV Albbruck 4:4 (1:2). – Spielertrainer Carmine Marinaro vom SC Lauchringen ärgerte sich: "Wir hatten haufenweise Chancen, rennen drei Mal einem Rückstand hinterher. Am Schluss können wir zufrieden sein, dass es noch zum Remis gereicht hat." Seine Elf habe sich bei den vier Gegentoren einfach zu dumm angestellt. Er selbst hatte sein Team in der 16. Minute in Führung gebracht.

FC Hochrhein – FC Weizen 1:4 (1:3). – Der FC Hochrhein entwickelt allmählich eine leichte Heimschwäche. Von der zuletzt starken Leistung beim 2:2 in Ühlingen war nichts zu sehen. Die Elf von Trainer Andreas Bauhuber enttäuschte. Weizens Trainer Michael Gallmann war hingegen stolz auf seine Elf: "Wir waren das bessere Team."

Kreisliga A-West

SV Karsau – SV Weil III 1:1 (1:0). – Karsaus Trainer Wilfried Zäh ist in dieser Runde wirklich nicht zu beneiden. Wieder einmal vergab seine Elf eine Reihe von Möglichkeiten. Tim Brugger und Patrick Heger hatten die Führung auf dem Fuß. Heger (27.) gelang schließlich das 1:0, das aber wieder nicht reichte.

SG Niederhof/Binzgen – FC Bosporus Weil 2:4 (2:4). – Die SG Niederhof/Binzgen wehrte sich gegen den Tabellenführer. Nach dem 0:3 nach 18 Minuten sah es schon nach einem Debakel aus. Doch Mariusz Rymsza und Markus Oeschger brachten die SG auf 2:3 heran.

SV Todtnau – FV Degerfelden 7:1 (4:0). – Nach dem 1:2 am vergangenen Wochenende gegen den FC Steinen hieß es beim FV Degerfelden noch: "Viel dürfen wir uns nicht mehr leisten." Doch gegen einen entfesselten Tabellenzweiten geriet die Elf um Spielertrainer Patrick Streule kräftig unter die Räder.

FC Steinen – SV Schwörstadt 2:1 (0:1). – Das war bitter für Schlusslicht SV Schwörstadt. In der letzten Minute kam der FC Steinen zum 2:1. Christian Weber hatte vor der Pause einen Strafstoß zur Führung verwandelt.