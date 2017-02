Bestleistung reicht SV 08 Laufenburg nicht zum Sieg

Gewichtheben: Oberligist SV 08 Laufenburg unterliegt mit 365,0:298,0 beim KSV Mannheim und bleibt Schlusslicht

Gewichtheben, Oberliga

KSV Mannheim – SV 08 Laufenburg 398,0:365,0

Den Vorrundenkampf hatten die Laufenburger noch gewonnen und so witterte Trainer Tobias Strittmatter die Chance und ließ seine Athleten gleich hoch einsteigen, um Druck aufzubauen. Der Schachzug misslang, auch wenn die Staffel sich mit Bestleistung aus der Kurpflaz verabschiedete.

Niklas Gruner verbesserte sich nach 40 Kilo im Reissen dann im Stoßen um drei Kilo auf 50 Kilo, holte 29 Punkte. Leonie Stöcklin hob 62 Punkte mit 45 Kilo im Reissen und 51 Kilo im Stoßen. Ebenfalls 62 Punkte buchte Johannes Böhler, der sich im Reissen auf 98 Kilo steigerte und 120 Kilo im Stoßen stand. Beste Heberin war Lisa Eble, die 97 Punkte holte. 74 Kilo im Reissen und um vier Kilo verbesserte 95 Kilo im Stoßen waren ihr Beitrag. Andreas Albiez (70/90) mit 64 Punkten und Alexander Gruner (70/93) mit 51 Punkten rundeten die gute Teamleistung ab.

Damit bleib der SV 08 Laufenburg am Tabellenende, der KSV Mannheim behauptete Platz viert. Die Null-Achter treten am 4. März im Schwarzwald beim GV Eisenbach an.