Bernd Reichenbach kehrt zum TuS Adelhausen zurück

Ringen, 1. Bundesliga: (sk) Bernd Reichenbach kehrt als Trainer zum TuS Adelhausen zurück. Gemeinsam mit dem Sportlichen Leiter Alen Kovacevic wechselt er von Vizemeister KSV Ispringen auf den Dinkelberg. Mit im Gepäck: drei Neuzugänge. Es war kein Geheimnis mehr, dass Bernd Reichenbach künftig wieder in der Adelhauser Ecke sitzen wird, nun folgte auch die offizielle Bestätigung. Gemeinsam mit Florian Philipp wird er das Trainerduo beim Erstligisten bilden: Reichenbach nimmt die Freistiler unter seine Fittiche, Philipp die Greco-Ringer. Ebenfalls fix ist die dritte Trainerpersonalie: Thomas Weber betreut weiter die zweite Mannschaft in der Regionalliga.

Der Kontakt zwischen dem Verein und Reichenbach, der den TuS 2009 zum SV Triberg verlassen hatte und seit 2014 den KSV Ispringen betreute, intensivierte sich in den vergangenen Monaten wieder. „Florian war und ist mein Cheftrainer“, betonte der TuS-Vorsitzende Aribert Gerbode. Mit Reichenbach käme nun nochmals neuer Zug herein. Der erfahrene Coach kehrt als Vizemeister zurück: Mit dem KSV Ispringen unterlag er im Finale knapp dem SVG Weingarten. Es war eine Runde, die viel Energie kostete, weshalb sich Reichenbach bis März eine Auszeit nimmt. Um den Aufbau eines schlagkräftiges Team kümmern sich derzeit Philipp und der neue sportliche Leiter Alen Kovacevic. Der 28-jährige aus Kollnau sieht beim Traditionsverein „sehr großes Potenzial, etwas Großes aufzubauen“. Seine Devise: „Mit überschaubarem finanziellem Aufwand das Maximale herausholen.“

In der Kaderplanung sei man bereits sehr weit. Der wichtigste Aspekt: „Es muss menschlich zu 100 Prozent passen.“ Das trifft auf die drei Neuzugänge, die aus Ispringen auf den Dinkelberg wechseln, folglich zu. Freistilringer Michael Kaufmehl, der die 86- und 98-Kilogramm-Klasse besetzen kann, war bereits bis 2009 beim TuS aktiv. Er sei darüber hinaus bereit, in der Regionalliga im Halbschwergewicht anzutreten, so Kovacevic. Im 57/61-Freistil geht der 33-jährige Marcel Ewald (Kovacevic: „ein mannschaftsdienlicher Ringer ohne Starallüren“) künftig für den TuS Adelhausen auf die Matte. Dritter im Bunde ist Olympia-Teilnehmer Zakarias Berg, „ein charakterstarker Typ, der in der vergangenen Saison wahnsinnig gut gerungen hat“, lobt der sportliche Leiter. Der 21-jährige Schwede verstärkt die Greco-Sparte (86/98).

Es sind die Adelhauser Neuzugänge zwei bis vier nach Nick Scherer (SV Eschbach). Verlängert haben bisher bereits Alexander Semisorow, Ivo Angelov und Bozo Starcevic, wohingegen Denis Grether (Gresgen) und Fabian Schmitt (Nürnberg) als Abgänge feststehen. Sie kehren zu ihren Heimatclubs zurück. Sezar Akgül spielt in den Planungen keine Rolle mehr – was auch für Pascal Eisele und Stefan Kehrer gilt. Nach einer schwierigen Saison kamen die TuS-Verantwortlichen zu dem Schluss, dass „sie nicht zu unserer Vereinsphilosophie passen“.

Weitere personelle Entscheidungen dürften bald folgen. In zwei Klassen sei man noch in der Entscheidungsfindung, dann seien die Planungen abgeschlossen. Wie bekanntlich geplant sollen in der kommenden Saison auch verstärkt Ringer aus der Reserve in der Bundesliga zum Einsatz kommen, ohnehin ist ein gemeinsamer Kader geplant. „Es soll keine elitäre Abgrenzung geben“, hebt Gerbode hervor. Der Verein müsse wieder zusammenwachsen.