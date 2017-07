Motorsport Benedikt Westerholt schenkt sich Sieg zum Geburtstag

Motorsport: Rennfahrer aus Dettighofen feiert mit seinem Team "P1 Racing" den Sieg im Vier-Stunden-Rennen auf dem Lausitzring und wird einen Tag später 17

Motorsport: – Ein erfolgreiches drittes Rennwochenende im Rahmen der DMV NES 500 feierte Benedikt Westerholt aus Dettighofen auf dem Lausitzring und beschenkte sich damit selbst zum 17. Geburtstag. Im BMW M235i Racing fuhr er gemeinsam mit seinen Kollegen Tobias Dauenhauer, Dominik Lanz und Marc Ehret vom Team P1 Racing powered by Ehret Motorsport zum Sieg.

Das DMV NES 500 ist ein Rennen über vier Stunden in verschiedenen Klassen. Auf dem Lausitzring bekamen es Westerholt und sein Team, das von Startplatz eins ins Rennen ging, mit dem kompletten Programm zu tun. Zum Start schien die Sonne, doch es gab auch Regengüsse für die Fahrer.

Benedikt Westerholt war in der dritten Rennstunde am Steuer. "Es war mein bisher schwerstes Rennen. In jeder Runde musste ich meine Fahrweise dem Wetter anpassen, da es meist auf nur einer Hälfte der Strecke geregnet hatte", klagte Westerholt, der am Tag nach dem Rennen seinen 17. Geburtstag feierte: "Oft wusste ich nur durch den Funk mit dem Carchief, ob es auf der Start/Ziel-Geraden regnet", berichtet er von der Nerven kostenden Stunde: "Es war schwer für alle Beteiligten. Wir Fahrer mussten Kontakt zu Mechanikern und Dateningenieur halten, da in jeder Runde entschieden wurde, ob ein Reifenwechsel nötig wird."

Westerholt war mit Slicks auf Platz zwei ins Rennen gegangen und holte sich schnell die Führung, die er dann auch ausbaute: "Die letzte Viertelstunde war anstrengend. Mit profillosen Reifen im Regen auf einer Strecke mit teilweise noch viel Grip, was auf dem Asphalt wie Schmierseife wirkte. Es verlangte höchste Konzentration von mir, war also richtig anspruchsvoll.“

Sttarkes Teamwork und schnelle, spontane Reaktionen des Teams und der Mechaniker machten unterm Strich den Sieg möglich. Für Westerholt eben nicht nur großartig wegen des Geburtstages: "Mit einem Abstand von mehr als einer Minute war es für mich der erste Rennsieg in dieser Saison. Die Feier mit dem Team nach der Siegerehrung war klasse und rundete das Rennen perfekt ab. Ich bin überglücklich, wie alles verlaufen ist“, freute sich Westerholt.

Weitere Informationen zu Westerholt und dem Rennen:

www.benedikt-westerholt.de oder bei Facebook: Benedikt Westerholt Official