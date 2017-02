Benedikt Rebholz verlässt KSV Rheinfelden

Regionalliga-Aufsteiger verliert wichtigen Ringer im klassischen Mittelgewicht. Der 26-jährige Konstanzer wird sich wohl dem VfK Eiche Radolfzell anschließen

Ringen-Regionalliga: – Oberliga-Meister KSV Rheinfelden hat mit seinen klassischen Mittelgewichtlern kein Glück. Nach dem Vojtech Benedek im vergangenen Jahr nach nur einer Saison am Hochrhein heimatnäher ins Kinzigtal gewechselt war, bekamen die Vereinsverantwortlichen um Uwe Lippert und Sascha Oswald nun auch vom letztjährigen Neuzugang Benedikt Rebholz einen Korb.

Der 26-jährige Konstanzer, 21016 immerhin Landesmeister in der Klasse bis 71 Kilo, möchte in der kommenden Saison weniger Zeit im Auto verbringen und wechselt zurück in seine Heimat an den Bodensee. „Vermutlich wird es der Verein meines Bruders“, lässt er bereits wissen. Simon Rebholz ist Trainer des neu gegründeten Vereins VfK Eiche Radolfzell, der bei den südbadischen Meisterschaften aus dem Stand mit 41 Teilnehmenden und sieben Meistertiteln Rang zwei der Mannschaftswertung belegte. Zwar steht noch keine Aktiv-Mannschaft, doch rückt diese durch die Verstärkung mit dem Griechisch-Römisch-Spezialisten aus Rheinfelden um einiges näher.

Für den Rheinfelder 2. Vorsitzenden Sascha Oswald ein sportlicher wie persönlicher Verlust: „Er passte menschlich zu uns. Ebenso hat er auch auf der Matte die Erwartungen erfüllt und war mit seiner Leistung ein Teil unserer souveränen Saisonleistung.“ Unvergessen sein beeindruckendes Abkochen für den Spitzenkampf gegen den KSV Hofstetten, als Rebholz binnen einer Woche neun Kilogramm abnahm und dennoch siegreich von der Matte ging.