Wintersport Benedikt Bockstaller träumt von Olympia 2022

Der 17-Jährige Snowboarder aus Maulburg ist Mitglied der Deutschen Junioren-Nationalmannschaft und lebt seit zwei Jahren in Berchtesgaden. Sommer-Training und Ferienspaß auf dem Wakeboard am Tunisee in Freiburg

Die Gischt schäumt, das Brett flitzt über das Wasser des Tunisee. Wie aus dem Nichts hebt der schlanke Sportler ab, dreht in gut fünf Metern Höhe seine Kapriolen. Schon zuvor hat der 17-jährige Benedikt Bockstaller, den alle Welt nur Benny ruft, die Blicke der Menschen am Freiburger Badesee auf sich gezogen. Was er sich am Wasserskilift auf dem westlichen Teil des Gewässers an den weißen Hindernissen traut, löst bewunderndes Erstaunen aus – Benny ist eben in seinem Element!

Falsch! Auf dem Wasser dreht er hier in den Sommerferien natürlich sehr gern seine Runden, springt, hüpft und schlägt halbe Salti. Doch in Wirklichkeit ist er ein Wintersportler mit Leib und Seele. Erst auf dem Snowboard ist er der wahre Benny Bockstaller. Wenn er mit dem Kunststoffbrett durch die Halfpipe schwingt und seine Figuren zum Besten gibt, lebt er richtig auf.

Sport war schon immer Benny Bockstallers Ding. Zu Hause beim TuS Maulburg meldeten ihn seine Eltern bei den F-Junioren an. Klein und wieselflink zählte er bald zu den Besten seines Jahrgangs, wurde als C-Jugendlicher in den Kader des Bezirks Hochrhein nominiert. Doch um Opa Manfred nachzueifern, der in den 60er und 70er Jahren beim FC Binzgen stürmte, reichte es nicht: „Die körperliche Robustheit fehlt ihm doch etwas“, sagt Manfred Tokarski, der sichtlich stolz den Höhenflügen seines Enkel am Tunisee zuschaut.

Was im Fußball vielleicht ein Nachteil ist, spielt Benny beim Snowboarden prima in die Karten. Schon als kleines Kind stand er auf den Feldberg-Pisten auf Skiern – bis er zwölf Jahre alt war und das alles „ziemlich uncool“ fand.

Plötzlich waren keine Carver mehr gefragt, jetzt musste es ein Snowboard sein: „Ich hatte einfach mehr Spaß mit diesem Brett. An Nationalmannschaft oder so etwas habe ich im Traum nicht gedacht“, erzählt Benny. Es dauerte allerdings nicht sehr lange, bis sein Talent den Spähern am Feldberg ins Auge stach. Benedikt Baur, damals Landeskadertrainer der Snowboarder, holte ihn von der Piste weg ins Schwarzwälder Förderteam „Go for Snow“. Der erste Schritt war also gemacht.



Doch Benny Bockstaller ist nicht einfach ein Talent. Entgegen der Figuren und Überschläge, die er mit dem Snowboard auf den Schanzen zelebriert und mit denen er die Punktrichter überzeugt, führte ihn sein Weg schnurgerade in die Spitze der Deutschen Nachwuchs-Boarder. Sprang er bis vergangenen Winter bei Wettkämpfen hauptsächlich über Schanzen, zieht es ihn nun in die Halfpipe: „Hier lernt man das richtige Snowboarden.“

Darauf wird er in den kommenden drei Wochen verstärkt seinen Fokus legen. Mit den Deutschen Snowboard-Assen flog er am Dienstag ans andere Ende der Welt, in den neuseeländischen Winter: „Meine erste lange Flugreise“, kann der 17-Jährige eine leichte Nervosität zwar nicht verbergen, freut sich aber unheimlich auf dieses Trainingslager mit den Teamkollegen.

In Cardrona, im Süden Neuseelands, wird die Basis für eine erfolgreiche Wintersaison gelegt. Ziele hat er sich einige gesteckt. Bei den Deutschen Meisterschaften würde Benny gern auf dem Treppchen stehen. Bei den drei Wettbewerben, die er im Rahmen des Europacups fährt, will er gute Resultate einfahren und damit Michael Dammert, den für die Freestyler verantwortlichen Nationaltrainer, überzeugen, ihn zumindest einmal im Weltcup einzusetzen. „Im Winter bin ich erstmals dabei und wäre froh, wenn zu einem Start reicht.“



Dafür hat Benny Bockstaller in den Sommerferien einiges getan – faule Haut war nicht und mit Wakeboarden am Tunisee allein ist es längst nicht getan: „Ich habe einen klaren Trainingsplan mitbekommen, den es täglich zu erfüllen gilt“, weiß der Jugendliche, dass Disziplin in seiner Disziplin oberste Disziplin ist: „Krafttraining für den Oberkörper und die Beine sind sehr wichtig. Tägliches Stretchen und Dehnen ohnehin.“ Zwei Mal in der Woche sollte er eine längere Strecke joggen, was bei herrlichstem Sommerwetter am Tunisee die einfachste Übung war: „Sieben mal um den See, das sind dann fast zehn Kilometer“, grinst er.

Und dann rückt er doch noch raus mit seinem Fernziel, auf das er schon heute hinarbeitet: „2022 finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Es ist mein Ziel und das meiner Trainer, dass ich in fünf Jahren dabei sein kann.“ Bis dahin wird noch viel Schweiß fließen, wird er noch so manches Mal mit den Händen und der Nase im Schnee stecken. Doch dann heißt es „Mund abwischen, weitermachen“ für den ehrgeizigen Wintersportler aus dem Wiesental: „Natürlich habe ich dieses Event fest im Auge, aber zuvor muss ich einen guten Schulabschluss schaffen.“

Das Abitur, das er 2019 ablegen wird, ist bei den Sportlern in Berchtesgaden nicht nur die Basis für spätere Berufe. Die Noten und Leistungen zählen schon heute bei der Berücksichtigung für Lehrgänge und Wettkämpfe: „Wenn die Zensuren nicht stimmen, dann bleibst du eben zu Hause“, erklärt Benny Bockstaller das einfache System: „Allein in der Halfpipe zu glänzen, das reicht eben nicht aus.“

Zur Person

Benedikt Bockstaller ist 17 Jahre alt, stammt aus Maulburg im Wiesental und ist Mitglied des SC Hinterzarten. Seit zwei Jahren gehört der Wintersportler zur Deutschen Junioren-Nationalmannschaft der Snowboarder und lebt in Berchtesgaden. Dort besucht er die 11. Klasse der CJD Christophorusschule, einer Eliteschule des Sports. Benedikt Bockstaller begann vor fünf Jahren mit Snowboarden auf dem Feldberg und wurde dort vom damaligen Landeskadertrainer Benedikt Baur entdeckt. Bis vor zwei Jahren spielte er Fußball, zunächst beim TuS Maulburg, später beim FV Lörrach-Brombach und zuletzt beim FC Steinen-Höllstein. (gru)