Fußball-Bezirksliga Beim FC Wehr zwickt der "zweite Anzug" noch

Fußball-Bezirksliga: Trainer Michael Schenker hat weiterhin einen knappen Kader. Mike Häfele und Steven Bertolotti sind wieder fit. Heimkehrer Patrick Bäumle wegen USA-Aufenthalt frühestens in der Rückrunde verfügbar. Abwehrchef Michael Bauder wird Co-Trainer für Michael Schwald

Fußball-Bezirksliga: – Der erste Spieltag bringt einen Klassiker, auf den sich Trainer Michael Schenker schon diebisch freut. Mit seinem FC Wehr hat er zum Auftakt der neuen Saison den SV 08 Laufenburg zu Gast – quasi seinen Heimatverein am Hochrhein: "Eine interessante Paarung, die es ja auch schon in der Verbandsliga gegeben hat", schmunzelt Schenker, der vor 27 Jahren bei den Null-Achtern mit dem aktiven Fußball begonnen hat. Das letzte Duell in der Verbandsliga fand übrigens im Mai 2005 statt – vor 200 Zuschauern siegten die Wehrer im Waldstadion mit 3:0.

Den ersten Treffer erzielte seinerzeit Michael Schenker für die Wehrer. Der Club wurde dem gebürtigen Mönchengladbacher mittlerweile zur zweiten Heimat. Nach einigen Jahren als Aktiver und seinem Debüt als Trainer beim FC Bad Säckingen, steht Schenker nunmehr im siebten Jahr an der Wehrer Seitenlinie. Es soll aber kein verflixtes Jahr werden. "Wir haben den Vorteil, dass wir eine eingespielte Mannschaft haben werden", sieht Schenker die Tatsache, dass es letztlich keine externen Neuzugänge und keine Abgänge gegeben hat, positiv: "Wir wissen bei den Spielern, woran wir sind."

Dennoch gibt es neue Gesichter. Aus dem eigenen Nachwuchs stoßen Dennis Ramsteiner und Marvin Sandmann in den Kader. David Hoffmann ist wohlbehalten von seiner Weltreise zurück gekehrt und ebenfalls an alter Wirkungsstätte findet sich Patrick Bäumle ein. Das Eigengewächs kehrt zurück vom Landesligisten SC Konstanz-Wollmatingen. Allerdings wird der Mittelfeldspieler im Herbst nicht zur Verfügung stehen: "Pünktlich zum Saisonauftakt verabschiedet er sich zum Studium in die USA. Ich rechne frühestens in der Rückrunde mit ihm", so Schenker.

Zu rechnen dürfte mit dem FC Wehr allemal sein, auch wenn Schenker den Ball flach hält. Natürlich weiß er um die Qualität seines Kaders: "Es darf halt nicht viel passieren", erinnert er sich nur ungern an langwierige Verletzungen von Mike Häfele und Steven Bertolotti, der mittlerweile wieder fit ist, oder das leidige Torwartproblem, das Oldies wie Jörg Heuting und Heiko Anlicker unerwartete Einsätze zwischen den Pfosten bescherte: "Assen Alexov kann samstags beruflich bedingt eigentlich nicht spielen", ist Schenker froh, dass Alexander Eckert nach seinem Fingerbruch so langsam wieder fit wird.

Unterm Strich passt es, doch der so genannte "zweite Anzug" sitzt beim FC Wehr nicht optimal, was sich im Vorjahr nach einem Traumstart mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen zu einer Negtivserie mit neun Spielen ohne Sieg kumulierte: "Da müssen wir aufpassen, zumal die Liga einen ordentlichen Tick stärker wurde", mahnt Schenker: "Dennoch gehe ich davon aus, dass wir im oberen Mittelfeld mitmischen können."

Zugänge: Patrick Bäumle (SC Konstanz-Wollmatingen), David Hoffmann (wieder im Kader), Dennis Ramsteiner, Marvin Sandmann (eigene Junioren).

Abgänge: Keine

Tor: Assen Alexov, Alexander Eckert. – Abwehr: Michael Bauder, Johannes Eckert, Julian Frommherz, Aytekin Güngör, David Hoffmann, Manuel Pinke, Dennis Ramsteiner, Alexander Rebis, Rouven Rünzi, Jörg Schick. – Mittelfeld: Patrick Bäumle, Steven Bertolotti, Ersin Demircan, Maik Kessler, Sascha Lehmann, Sebastian Kühne, Julian Matzner, Rico Schellin, Marc Seger. – Angriff: Mike Häfele, Andreas Ranert, Marvin Sandmann, Francesco Vardi. – Trainer: Michael Schenker. – Co-Trainer: Michael Bauder für Michael Schwald (Trainer, FC Zell).