Fußball-Kreisliga A-West: Nach dem 0:1 gegen den FV Degerfelden rutscht die Elf von Trainer Dirk Tegethoff unter den Strich. Simon Baumann sorgt für glücklichen 1:0-Sieg der vom Abstieg bedrohten Gäste

Fußball-Kreisliga A-West: – Was den gut 150 Zuschauern in Binzgen über 90 Minuten geboten wurde, war Abstiegskampf pur mit einem glücklichen Sieger. Der FV Degerfelden entschied das hitzige Duell bei der SG Niederhof-Binzgen allerdings nicht unverdient für sich. "Wir haben es in der ersten Hälfte versäumt, die Weichen zu stellen", freute sich Spielertrainer Patrick Streule vor allem für Simon Baumann, den Torschützen des Tages: "Er findet sich immer besser zurecht im Team." Baumann war im Winter vom SV Schwörstadt gekommen und traf in Binzgen zum zweiten Mal in Folge.

Die Gäste gaben die Richtung vor: "Patrick Streule hat uns gut eingestellt. Wir haben die Zweikämpfe angenommen", war Kapitän Yannick Greschek im Video-Interview mit dem SÜDKURIER stolz auf seine Elf: "Ich bin davon überzeugt, dass wir auch in der kommenden Saison in der Kreisliga A spielen." Mit langen Bällen setzte der FV Degerfelden die Gastgeber permanent unter Druck. Markus Sutter und Patrick Streule tauchten oft gefährlich im Strafraum auf, doch das Bollwerk vor Torhüter Julian Merz hielt.

So gab es die Belohnung erst, als die SG Niederhof-Binzgen besser ins Spiel fand. "Wir können durchaus 0:1 hinten liegen, ehe Baumann trifft", sah auch Streule die Wackler in der Abwehr. Allein Philipp Müller traf zwei Mal ans Alu, war vom Pech verfolgt: "Das sind Bälle, die macht er normalerweise im Schlaf rein", raufte sich SG-Trainer Dirk Tegethoff die wenigen Haare: "Unser Manko ist es, dass sich die Mannschaft nicht einspielen kann." In Axel Tönjes setzte er im 22. Spiel den 34. Spieler ein.

In den kommenden zwei Wochen muss Tegethoff seine Jungs wieder auf Vordermann bringen, dann ist der gleichsam vom Abstieg bedrohte SV Schwörstadt zu Gast in Binzgen: "Noch ein Sechs-Punkte-Spiel dürfen wir einfach nicht verlieren", macht Tegethoff klar, dass spätestens jetzt, wo seine Elf unter den Strich gerutscht ist, die Alarmglocken läuten.



"SG ist ein Schritt in die Zukunft"

Seit frühester Jugend spielt Ingo Schlageter (31) für den FC Binzgen. Nun stürmt der Routinier im Team der neu gegründeten SG Niederhof-Binzgen.

Ingo, das 0:1 ist extrem ärgerlich?

Auf jeden Fall. Wir wollten an das gute 2:0 gegen den FV Fahrnau anknüpfen. Dann aber haben wir den Fehler gemacht, dass wir fast nur lange Bälle gespielt haben.

Die Chancenverwertung könnte auch besser sein?

Natürlich. Aber das war schon schlimmer. Es wurde besser, aber noch nicht gut. Leider haben wir auch beim Gegentor nicht konsequent verteidigt.

Sie tragen zwei Embleme auf der Brust. Passt es mit dem FC Binzgen und dem SV Niederhof?

Sportlich könnte es natürlich besser laufen, aber in der Mannschaft gibt es keine Probleme. Es wird auch kein Spieler bevorzugt oder benachteiligt. Wir kennen uns ja alle schon viele Jahre. Ich denke, dass es der richtige Schritt in die Zukunft gewesen ist.

Geplant ist die Kooperation für diese und nächste Saison. Gilt das auch im Fall eines Abstiegs?

Ja, sicher. Von mir aus könnte die SG über die zwei Jahre hinaus als Dauerlösung fortgesetzt werden. Wichtig ist, dass wir in zwei Wochen drei Punkte gegen den SV Schwörstadt holen, sonst wird es eng. Auch wenn uns vielleicht der eine oder andere den Abstieg wünscht, wir kämpfen weiter.