Regionalsport_Hochrhein Bei den Bad Säckinger Wölfen ist die Luft raus

Landesliga-Volleyballer müssen sich mit 3:2 gegen FT Freiburg III und einem 1:3 gegen den TV Kappelrodeck begnügen

Volleyball, Landesliga West, Männer:

Bad Säckinger Wölfe – FT Freiburg III 3:2

(neu) Etwas enttäuscht klang Wölfe-Abteilungsleiter Martin Beltinger. Gegen die FT Freiburg III hätte sein Team gern die drei Punkte mitgenommen. Am Ende wurden es wenigstens zwei. Somit hatten sie das Minimalziel erreicht. Die Bad Säckinger waren zwar komplett, aber einige Spieler waren gehandicapt. Beltinger: „Daran lag es nicht allein. Irgendwie war der Wurm drin.“ Die Wölfe wirkten nicht so spritzig. Beltinger mutmaßte, dass vielleicht die Luft schon etwas draußen ist. Eine Niederlage wendeten die Bad Säckinger nach den Verlusten der Sätze zwei und drei gerade noch ab. „Am Ende haben wir es doch noch entspannt runtergespielt und hatten unseren Spaß“, sagte Beltinger. Erstmals in der Saison gewannen die Wölfe ein Fünfsatzspiel.

25:18, 22:25, 16:25, 25:10, 15:10.

Bad Säckinger Wölfe – TV Kappelrodeck II 1:3

Mit einem Sieg hätten die Bad Säckinger Wölfe die Hoffnungen auf Platz zwei noch einmal nähren können. Letztlich fehlte der letzte Biss. Martin Beltinger war sich sicher, dass ein Sieg drin gewesen wäre: „Der Gegner war einfach gut.“ Vielleicht hätten die Wölfe die Partie noch gedreht, hätten sie den zweiten Satz nicht abgegeben. Sie hatten sich am Satzende abgesetzt und hatten den Ausgleich schon fast sicher, verloren aber 25:27. Beltinger: „Das hat uns das Spiel gekostet.“ Die Bad Säckinger holten sich den dritten Satz, aber am Ende reichte es nicht mehr. Die Gäste machten im vierten Durchgang alles klar.

16:25, 25:27, 25:17, 20:25.