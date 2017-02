Regionalsport_Hochrhein Bad Säckinger Wölfe ohne Druck zum Derby

Landesliga-Volleyballer spielen am Samstag bei Tabellenführer VC Weil II in der Humboldthalle

Volleyball, Landesliga West, Männer: (neu) Ohne Druck fahren die Bad Säckinger Wölfe am morgigen Samstag zum Derby bei Tabellenführer VC Weil II. Die Abstiegsplätze sind weit entfernt, nach oben geht nicht mehr viel. Ziel der Wölfe ist, Platz vier zu festigen, vielleicht noch auf Rang drei zu klettern. Ob's beim Spitzenreiter in der Humboldthalle zu einem Erfolg reicht, ist fraglich. Im Hinspiel verloren die Wölfe in heimischer Badmattenhalle mit 1:3.