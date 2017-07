Tennis Aufsteiger TC Wehr überrascht mit Titelgewinn

Tennis-Männer 40 marschieren aus der 2. Bezirksliga in die Oberliga durch

Tennis: – Einen flotten Marsch durch die 1. Bezirksliga legte die Männer-40 des TC Wehr hin. Der Aufsteiger krönte seine Saison mit einem 8:1 gegen Schlusslicht TSG Waldkirch und machte damit den überraschenden Meistertitel perfekt. Überraschend, weil den Neuling um Kapitän Andres Klingert und Trainer Joshua Zeoli niemand auf der Rechnung hatte und vor dem finalen Spiel vier Clubs punktgleich vorn standen. Doch während die Wehrer locker siegten, verloren die drei Konkurrenten ihre Partien. In der nächsten Saison treten Klingert, Joachim Delhey, Andreas Bauer, Erich Götz, Serge Lutgen, Thorsten Guhl und Steffen Danner in der Oberliga an.