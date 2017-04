Tennis Aufbruchstimmung im Tennisbezirk

Vorstand des Bezirks Schwarzwald-Bodensee ist wieder komplett. Heike Welsch vom TC Hänner neue Schatzmeisterin

Tennis: (jümü) Daniel Guttenberger, Stellvertretender Vorsitzender beim TC Rebberg Radolfzell, ist der neue Sportwart, Daniel Nitsch vom TC Singen Jugendwart und Heike Welsch vom TC Hänner Schatzmeisterin im Bezirk Schwarzwald-Bodensee. Das Trio wurde bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung in Kirchen-Hausen einstimmig gewählt und komplettiert so den Bezirksvorstand. Vakant bleibt vorerst das Amt des Breitensportwarts.

„Ich bin natürlich froh, dass der Bezirksvorstand jetzt wieder komplett ist“, meinte ein sichtlich erleichterter Bezirksvorsitzender Jürgen Hähnel. Nach seiner Wahl bei der ordentlichen Hauptversammlung vor zwei Monaten an gleicher Stelle hatte sich der neue Gesamtverantwortliche selbst auf die Suche nach geeigneten Nachfolgern für die sportliche Seite im Bezirk gemacht – und wurde fündig. „Ich war mir sicher, dass es in unseren Reihen Tennisspieler gibt, die Verantwortung übernehmen. Daniel Guttenberger, Tim Nitsch und Heike Welsch sind drei junge, dynamische Leute, die gute Arbeit im Sinne des Bezirks leisten werden“, betonte Hähnel. „Und einen Breitensportwart wird es auch noch geben.“ Für den Bezirksvorsitzenden ist dies sehr wichtig und die Arbeit soll entsprechend forciert werden.

„Wir sind da, damit die Vereine Tennis spielen können“, meinte der neue Bezirksportwart, der seine Arbeit bereits aufgenommen hatte. Sein Dank galt dem ehemaligen Bezirksvorsitzenden Sebastian Weber, der einen reibungslosen Übergang sorgte. „Ich bin jederzeit für die Anliegen der Vereine offen und werde bei Problemen versuchen, vernünftige Lösungen zu finden“, versprach Guttenberger. „Die Medenrunde steht“, betonte er und appellierte gleichzeitig an die Vereinsverantwortlichen, dass sie ihre Spieler zu den Bezirksmeisterschaften vom 28. bis 30. April in Salem schicken sollen. Künftig wird es in allen Terminsachen Erinnerungs-Mails geben.

Tim Nitsch, der zwei Jahre Jugendwart beim TC Singen war, geht sein neues Amt ebenfalls mit viel Elan an und hofft, sein bisheriges Netzwerk nutzen zu können. „Wir geben unser Bestes“, betonte Nitsch. Er erinnerte ebenfalls an die Bezirksmeisterschaften, die vom 26. bis 28. Mai in Konstanz über die Bühne gehen werden. Zum Abschluss der außerordentlichen Mitgliederversammlung stellte der Bezirksvorsitzende noch die neuen Spielleiter vor.