Frauenfußball Arbeitssieg für SV Niederhof

Frauenfußball, SBFV-Vereinspokal: Küpfer-Elf gewinnt 2:0 gegen SV Litzelstetten und tritt in der ersten Hauptrunde bei SG Schliengen/Neuenburg an. SG Mettenberg scheidet nach 0:3 beim FC Grüningen aus

Frauenfußball SBFV-Vereinspokal

SV Niederhof – SV Litzelstetten 2:0 (0:0)

(gru) Die erste Pokalhürde hat der SV Niederhof geschafft, setzte sich im Duell der Landesligisten nach Toren von Valeria Montalbano (61.) und Anna-Lisa Butowski (82.) gegen den SV Litzelstetten durch. In der ersten Hauptrunde tritt die Elf von Trainer Roger Küpfer am Dienstag, 3. Oktober (Nationalfeiertag) bei Bezirkspokalsieger und Aufsteiger SG Schliengen/Neuenburg an.

Sportchef Julius-Peter Langer sah ein über weite Strecken zähes Spiel seines SV Niederhof: „Wir stecken schon noch in der Findungsphase“, erklärte er Missverständnisse und fehlenden Spielfluss in den Reihen seiner Elf: „Nachdem Elena Schlipphack sowie Maja und Lena Meister studienbedingt pausieren, mussten wir unser Team umstellen. Zudem haben wir drei unserer Neuzugänge eingesetzt. Da ist es absolut verständlich, dass das Zusammenspiel noch nicht einwandfrei funktioniert.“

Letztlich sei es ein Arbeitssieg gegen einen keineswegs schwachen Gegner gewesen. „Nachdem wir in der ersten Hälfte einige Chancen liegen ließen, hat Valeria Montalbano nach 61 Minuten den Bann gebrochen.“ Spätestens nach dem 2:0 in der 81. Minute durch Spielführerin Anna-Lisa Butowski war die Partie entschieden.

FC Grüningen – SG Mettenberg 3:0 (0:0)

(neu) Im Duell der Ligakonkurrenten schied Schwarzwald-Bezirksmeister und Landesliga-Aufsteiger SG Mettenberg aus dem Verbandspokal aus. Im ersten Pflichtspiel der Saison verlor der Neuling beim starken FC Grüningen mit 0:3. Allerdings musste Trainerin Tanja Staller unter anderem auf ihre bewährte Stürmerin Kristina Groß verzichten. Damit fehlte in der Offensive die Torgefährlichkeit. „Eigentlich wollten wir nicht im Pokal spielen“, erklärte Staller. Sie sah die Partie als einen letzten Test vor dem Ligastart bei Mit-Aufsteiger SG Schliengen/Neuenburg am Sonntag an. Staller: „Der FC Grüningen war auf jeden Fall besser. Nach dem Doppelschlag in der 54. und 56. Minute war es vorbei.“ Die Mettenbergerinnen hatten zwar ihre Chancen, doch unterm Strich war nicht mehr für den Aufsteiger drin.