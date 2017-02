Ansprechende Leistung von Leah Bühler

U16-Schülerin der SC St. Blasien kommt am Jenner im Berchtesgadener Land auf die Plätze 17 und 22

Ski, alpin: – Die berühmt-berüchtigte Krautkaser-Piste am Jenner im Berchtesgadener Land stellte einmal mehr eine große, ungewohnte Herausforderung für die zwölf besten U16-Alpinen des Skiverbandes Schwarzwald beim Rennwochenende des Deutschen Schülercups dar. Dazu ein eisiger Hang, weit gesteckte lange Läufe, die alle Athleten auch konditionell forderten. So waren die SVS-Kaderläufer nach drei Renntagen nur in Einzelleistungen zufrieden.

Doppel-Verbandsmeisterin Benita Schlegel (SV Kirchzarten) und Alina Bohnert (SC Seebach) sorgten mit jeweils Rang neun in den Riesenslalom-Wettbewerben für die einzigen Top Ten-Platzierungen der Schwarzwälder. Leah Bühler (SC St. Blasien) kam auf die Plätze 17 und 22 und war damit jeweils zweitbeste SVS-Starterin und brachte als jüngerer Jahrgang ansprechende Leistungen. Lavinia Horning (SC Muggenbrunn) fuhr auf die Ränge 23 und 26, Emilia Löffler (WSG Feldberg) wurde 27. an Tag zwei, am ersten Tag war sie wie fünfzig Prozent des Starterfeldes ausgeschieden. Lisa Fröse (SC Zell) kämpfte sich zweimal durch und wurde 25. und 32. Lilly Wiesler (SC Münstertal) fuhr auf Rang 35.

Von den drei ins Rennen gegangenen SVS-Jungs war Marvin Ohnemus (SC Seelbach), vor Wochenfrist ebenfalls Verbands-Doppelmeister, nach dem ersten Durchgang am Auftakttag mit sehr guter Laufzeit in den Top Ten, konnte im zweiten Durchgang nach einem Fahrfehler diese Platzierung nicht mehr halten und landete abgeschlagen auf Rang 21. Am zweiten Tag sah nur Luis Fritschi (SC Baar Donaueschingen) als 23. das Ziel.

Ein sehr selektiver und anspruchsvoller Slalomkurs am Finaltag brachte eine noch höhere Ausfallquote als am ersten Tag mit sich: Emilia Löffler, Benita Schlegel und Lilly Wiesler waren die einzigen der Schwarzwälder Kaderathleten, die zwei Durchgänge überstanden und kamen im Endklassement auf die Ränge 15, 17 und 23. So bleibt für einige der Schwarzwälder Rennläufer die Finalveranstaltung des Deutschen Schülercups, die der Skiverband Schwarzwald am Feldberg am dritten Märzwochenende ausrichten wird, als letzte Gelegenheit zur begehrten Qualifikation zur Deutschen Schülermeisterschaft Ende März am Allgäuer Oberjoch.