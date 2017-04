Mountainbike Annette Griner siegt in Kempten

Mountainbikerin Annette Griner aus Niederhof feierte beim Mountainbike-Marathon in Kempten nach einer starken Vorstellung ihren ersten Saisonsieg für ihr Team Texpa-Simplon

Mountainbike: (sk) Annette Griner aus Niederhof feierte beim Mountainbike-Marathon in Kempten nach einer starken Vorstellung ihren ersten Saisonsieg. Für die Bikerin des Team Texpa-Simplon war das Rennen im Allgäu der erste Marathon in diesem Jahr, da sie krankheitsbedingt vor drei Wochen beim Eggberg-Marathon in ihrer Heimat in Bad Säckingen hatte absagen müssen. Nach dem Startschuss in Kempten war das Tempo sofort extrem hoch. Dennoch hielt sich Annette Griner ohne Probleme an der Spitze. Nach fünf Kilometern fühlte sie sich immer noch sehr gut und setzte sich von ihren Konkurrentinnen ab. Im Ziel hatte sie über vier Minuten heraus gefahren.