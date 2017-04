Mountainbike Annette Griner: Titelverteidigerin beim Marathon

Annette Griner aus Niederhof ist die Vorjahressiegerin beim Eggberg-Marathon und will sich gern am Samstag ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machen

Annette Griner feiert am heutigen Donnerstag ihren 41. Geburtstag und würde sich gern selbst mit einem Sieg beim Eggberg-Marathon am Samstag ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk machen. Für die Niederhoferin, die als Chemielaborantin in der Schweiz arbeitet, ist es die zweite Teilnahme am Eggberg-Marathon in Bad Säckingen. Vor einem Jahr gewann sie das Rennen über 48 Kilometer. Seit der vergangenen Saison fährt sie für das Team Texpa Simplon, bei dem ihr Freund und Lebenspartner Wolfgang Mayer schon länger unter Vertrag ist. "Das war eine Hammer-Saison für mich", freut sie sich noch heute über die Erfolge von 2016. Sie wurde Gesamtzweite bei der Tour "Bike Four Peaks" im Salzburger Land. Auf dem zweiten Schlussplatz landete sie auch bei der "Zillertal Bike Challenge". Freuen durfte sie sich über ihren Sieg beim Rennen in Bad Wildbad und ihren achten Platz beim Marathon der "World Series" in Singen.(gew)