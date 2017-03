Anne Lais träumt von Medaille

Kunstradfahren: U19-Juniorin vom RSV Wallbach startet bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Stockach. Beim ersten Durchgang im Baden-Württemberg-Cup in Unterweissach verpasst sie den Sprung aufs Treppchen. In Stockach starten auch der Wallbacher Tim Schwald sowie Natascha von Schneyder und Deniz Altunöz vom RV Lottstetten

Kunstrad: – Die Generalprobe für die baden-württembergischen Junioren-Meisterschaften, die am kommenden Wochenende in Stockach ausgefahren werden, wäre fast geglückt für Anne Lais vom RSV Wallbach, doch leider eben nur fast. Die U19-Juniorin verpasste beim ersten Durchgang des Baden-Württemberg-Cups in Unterweissach bei Stuttgart nur knapp den Sprung unter die besten Drei.

Die amtierende Bezirksmeisterin, die vor drei Wochen beim Titelgewinn in Lottstetten trotz eines Sturzes zwar gewann, aber wegen dieses Patzers eben von 147,80 Punkten "nur" 109,30 ausgefahren hatte, kam auch in Unterweissach nicht ohne Sturz bei einer Lenkerdrehung durchs Programm. Zudem kosteten einige Unsicherheiten zu Beginn weitere wertvolle Sekunden, so dass sie die letzten zwei Übungen wegen Überschreiten des Zeitlimits nicht mehr gewertet bekam. So wurden zwölf weitere Punkte abgezogen, so dass am Ende von 147,00 eingegebenen Punkten noch 124,33 Punkte übrig waren. Das bedeutete Rang fünf nach dem ersten Durchgang – mit den zwölf Punkten wäre es Platz drei gewesen.

Dennoch reist die 18-Jährige aus Schopfheim zuversichtlich nach Stockach: "Sie hat in den vergangenen Wochen sehr diszipliniert an ihren Übungen gearbeitet", freut sich Mutter und Trainerin Claudia Lais über den Fortschritt ihrer Tochter. Die eingereichten 147,00 Punkte notieren sie auf Rang vier der Fahrerinnen: "Wir wären mit einem Platz unter den besten Fünf zufrieden, würden uns aber auch riesig über eine Medaille freuen", so Claudia Lais.

Neben Anne Lais wird auch U17-Junior Tim Schwald vom RSV Wallbach an den Start gehen. Er ist mit 93,80 Punkten eingereicht. Den RV Lottstetten vertreten Natascha von Schneyder und Deniz Altunöz, die im U19-Zweier mit 70,50 Punkten eingereicht wurden. Natascha von Schneyder geht zudem im Einzel mit eingereichten 91,30 Punkten in den Wettbewerb.