Mountainbike Anmelden für Eggberg-Marathon

Bis zum morgigen Freitag ist für alle interessierten Bikerinnen und Biker noch eine Voranmeldung für den Eggberg-Marathon zum Preisvorteil möglich. Premiere für Kids-Cup im Rahmen der "Gold Trophy Sabine Spitz" am 8./9. April

Mountainbike: (sk) Bis zum morgigen Freitag ist für alle interessierten Bikerinnen und Biker noch eine Voranmeldung für den Eggberg-Marathon mit Preisvorteil möglich.

Zum vierten Mal findet am Samstag, 8. April, im Rahmen der "Gold Trophy Sabine Spitz" ein Mountainbike-Marathon statt. Für das Rennen über die Distanzen von 24 und 48 Kilometern, das sich vor allem an die Gruppe der Freizeit-Mountainbiker richtet, konnte neu der Mountainbike-Hersteller "Wiawis" als Namensgeber gewonnen werden. Die 24 Kilometer lange Runde des Eggberg-Marathons (Start 13.30 Uhr) gilt als äußerst attraktiv, ist aber auch für Anfänger sehr gut machbar. Das Generationen-Race bietet eine ganz besondere Möglichkeit, den Wettbewerb zu genießen.Das Feedback der Teilnehmer in den vergangenen Jahren war fast schon euphorisch. Von „geniale Strecke“ über „macht einfach Spass“ bis zu „die tollen Aussichten lohnen jede Anstrengung“, waren Teilnehmer stets voll des Lobes für die Strecke, die sich am Eggberg entlang schlängelt. Die 24-Kilometer mit Start und Ziel am Waldbad in Bad Säckingen hat alles, was eine atttraktive Mountainbike-Runde braucht, ohne dabei über die Maßen schwierig zu sein. Neben den tollen Aussichten, die sich auf der Schleife über dem Hochrhein immer wieder bieten, kommt auch der Fahrspaß nicht zu kurz. Einige schön angelegte Singletrails bieten diese andere Form von Genuss, die Mountainbiker so schätzen. Richtig schwer wird die Runde allenfalls durch das Tempo, das gewählt wird.

Darüber hinaus kann man die Runde ein oder zweimal befahren werden, je nach Kondition. Und das Beste: Eine Festlegung vorher ist nicht notwendig. Man meldet sich zwar für 24 km oder 48 km an, aber man kann sich während des Wettbewerbs entscheiden, welche Distanz man bewältigen will, ganz nach Tagesform.Allerdings gibt es dafür zwei Ausnahmen. Die U17-Kategorien dürfen aus regeltechnischen Gründen nur eine Runde absolvieren. Und auch beim Generation Race geht es nur über einmal 24 Kilometer.

Dieses Format ist eine Besonderheit und wird immer beliebter. Das Rennen wird als Team gefahren. Zwei Personen melden sich als Generationen-Team an. Sie müssen mindestens 20 Jahre Altersunterschied ausweisen und als Team gemeinsam ins Ziel fahren. Das ist ein besonderer Spaß für Familien, bei den Vater oder Mutter mit Kindern gemeinsam den Sport erleben wollen. Aber es gehen auch Varianten ohne verwandschaftliche Beziehungen. Das Generation Race bekommt bei der Eggberg-Marathon-Trophy um 13.32 Uhr einen eigenen Start-Block, zwei Minuten nach der großen Masse.Noch bis zum Freitag sind Anmeldungen für den Marathon zu billigeren Konditionen möglich.

Ebenfalls am Samstag, 8. April, findet erstmals im Rahmen der "Gold Trophy Sabine Spitz" ein Kids-Cup für die jüngeren Altersklassen der U13, U11 und U9 statt. Start ist um 11.15 Uhr.

