Angelika Schäffler vom TV Grenzach: Erst mit 40 kam der richtige Kick

48-jährige Kickboxerin aus Degerfelden ist eine Spätberufene in ihrer Sportart. Titelgewinn bei den Kickbox-Weltmeisterschaften in Orlando/USA

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Kickboxen: – Mit 40 stand sie auf die Waage und bekam einen Schock. Da stand es schwarz auf weiß: 105 Kilogramm. So konnte es nicht weiter gehen. Für Angelika Schäffler stand fest, dass sie ihr Leben gewaltig umkrempeln musste. 40 Kilo mussten runter. Aber wie? Mit Sport – klar. „Ich habe alles umgeschmissen. Das war ein Wendepunkt in meinem Leben“, erinnert sich die heute 48-Jährige.

Volleyball hatte Angelika Schäffler früher mal gespielt. Aber nur zum Spaß. Mit 40 schloss sie sich dann dem TV Grenzach an. Zunächst begnügte sie sich mit Fitnesstraining. Aber schon bald hatte es ihr die Kickbox-Abteilung des Vereins mit ihrem Trainer Andreas Ohnhaus angetan. Seit fünf Jahren kämpft sie auf der Matte in der Disziplin Leichtkontakt.

Bei ihrer dritten Weltmeisterschaft im September des vergangenen Jahrs gelang ihr der große Wurf: Sie wurde Weltmeisterin bei den Veteranen (35 bis 45 Jahre) in der Klasse über 60 Kilogramm. Außerdem holte sie Silber bei den Executives (ab 45 Jahre). Mit ihrer Vereinskollegin Sarah Mester freute sie sich riesig, denn auch diese kehrte mit Gold und Silber im Vollkontakt von den Titelkämpfen in Übersee an den Hochrhein zurück.

Apropos Sarah Mester: Sie hat Angelika Schäffler dazu gebracht, um einen Platz im Nationalkader zu kämpfen. „Wichtig war auch meine Familie, die voll hinter mir steht. Meine Kinder sind alle Kickboxer“, sagt sie. Das sind ihre Töchter Annika (20) und Irina Maisch, die heute 22 wird. Sie waren mit ihrer Mama vor zweieinhalb Jahren bei der WM in London und ein Jahr später bei den Titelkämpfen in Spanien. Auch Sohn Felix (16) betreibt den Kampfsport. Bei der WM vor ein paar Monaten gelang ausgerechnet der Mama mit dem Titelgewinn der große Coup. „Meine Töchter haben mich schon ab und mal zum Training getrieben“, schmunzelt die erfolgreiche Mutter rückblickend.

Das Training der Kickboxer ist hart. Fast täglich geht Angelika Schäffler auf die Matte. Auch zu Hause muss sie mal ein paar Kraft- und Konditionseinheiten einlegen, um mit den meist jüngeren Konkurrentinnen noch mithalten zu können. Im Nationalkader ist sie die Älteste im Bunde. „Da kommt Mama Geli“, heißt es dann schon mal, wenn ihr Rat gefragt ist. Aber sie zeigt dann auch auf der Matte, dass die Mama noch ordentlich zuhauen kann.

All das schätzt auch Bundestrainer Harald Rögner an der Degerfelderin, die im Allgäu groß geworden ist. Bei der Nominierung für Nationalkader und WM hat der Mann aus dem Frankenland das letzte Wort. Kriterien der Nominierung sind für Rögner neben dem sportlichen Erfolg die Teamfähigkeit und das Verhalten bei den Kaderlehrgängen. „Einzelkämpfer sind nicht erwünscht. Das Ego muss zurück treten“, sagt Schäffler, die auch die Arbeit des Bundestrainers schätzt: „Er hat immer an mich geglaubt.“

Kickboxen ist für Angelika Schäffler mehr als nur ein Sport. „Das ist Herzblut für mich, eine Schule fürs Leben“, weiß sie. Die für den Erfolg wichtige Disziplin helfe ihr auch im Beruf, die richtigen Akzente zu setzen, konzentriert und kontrolliert zu sein. Stärke und Durchsetzungsvermögen seien nicht nur beim Kickboxen zentral, sondern auch in Beruf und Familie.

Das klingt jetzt alles theoretisch – ist es aber nicht. Beispiel gefällig? Beim Kaderlehrgang vor der WM in Orlando vergangenes Jahr wurde Angelika Schäffler mit ihren Teamkollegen nachts um 2 Uhr geweckt. Aufstehen und ab auf die Matte oder in den Ring. Kampfbereit zu jeder Tages- und Nachtzeit sollen sie sein – die Kickboxer. „So etwas schweißt zusammen“, erinnert sie sich. Fit und motiviert machten sich dann etwa 40 Kämpferinnen und Kämpfer des Nationalkaders auf in Richtung USA.

Der Erfolg rechtfertigte die harte Vorbereitung. Im Medaillenspiegel räumten die Deutschen richtig ab. Die härtesten Konkurrenten kamen aus England, den USA, Kanada, dem Libanon, aus Tschechien und Russland. „Wir haben gut dagegen gehalten und uns als Team präsentiert“, freut sich Schäffler noch heute.

Auch sie selbst kann mit ihrer Bilanz mehr als zufrieden sein. Waren es bei den beiden vorherigen Weltmeisterschaften in Spanien und England noch Bronzemedaillen gewesen, reichte es der 48-Jährigen dieses Mal in den USA zu Gold und Silber. Über die Poolkämpfe der Vorrunde und die K.O.-Runde hatte sie sich zwei Mal bis ins Finale gekämpft. „In der Vorrunde hatte ich oft viel schwerere Gegner. Eine Kämpferin aus Wales brachte 90 Kilogramm auf die Waage. Da musste ich voll auf Kraft gehen“, erinnert sie sich noch lebhaft.

Auch mit ihren 48 Jahren denkt Angelika Schäffler noch nicht ans Aufhören. Klar – sie hat ja auch relativ spät angefangen. Dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft in Irland will sie nochmals dabei sein. Dafür will sie alles geben. „Irland ist mein großes Ziel. Danach höre ich vielleicht auf“, sagt sie. Abwarten, denn vielleicht ist „Mama Geli“ dann ja noch immer topfit.

Zur Person

Angelika Schäffler (48) wohnt in Degerfelden und arbeitet im „Engineering“ einer Firma in Grenzach. Die Mutter von zwei Töchtern und einem Sohn sicherte sich bei den Kickbox-Weltmeisterschaften im September 2015 in Orlando/USA Gold im Leichtkontakt bei den Veteranen (35 bis 45 Jahre) und Silber bei den „Executives“ (ab 45 Jahre) in ihrer Klasse. (gew)