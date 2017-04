Leichtathletik Andreas Hausy: Laufen ist wie eine Sucht

Ultraläufer Andreas Hausy aus Ofteringen. 661 Kilometer war er in einem Monat beim Wettbewerb Run 661" zu Fuß unterwegs

Leichtathletik: – Wo der Marathon endet, geht’s bei Andreas Hausy aus Ofteringen erst richtig los. Der 52-jährige selbstständige Kaufmann startet bei Ultraläufen und bewältigte im März eine besondere Herausforderung: den vom Team Meldeläufer organisierten „Run 661“. Das heißt, in knapp fünf Wochen 661 Kilometer zurückzulegen. Hausy legte freiwillig ein paar Kilometer drauf und absolvierte 751,8 Kilometer. Alles für ein T-Shirt und eine Urkunde.

Hausy entdeckte spät seine Laufleidenschaft. Er begann mit dem Laufen aus einem schlichten Grund. „Ich wollte mit dem Rauchen aufhören. Ich wusste, dass funktioniert nur mit Sport.“ Aus einem bescheidenen Einstieg wurde eine echte Passion, so dass Hausy schon von einer Sucht redet. „Wenn ich mal drei, vier Tage nicht laufe, fehlt mir etwas.“ Er läuft zunächst einmal, wie viele andere, um sich fit zu halten. Gleichzeitig liebt er die Herausforderung, bis an die Grenzen zu gehen. Doch er weiß, wo er aufhören muss: „Man muss die Grenzen seines Körpers kennen. Ich will ja keine bleibenden Schäden.“

Hausy ist in keinem Verein. Er läuft für sich. Dabei geht es nicht um Bestzeiten, sondern einfach darum, eine lange Strecke zu bewältigen und im Ziel anzukommen. Ein bisschen stolz ist er darauf, dass er bisher jedes Mal ins Ziel kam. Und das ist bei solchen Strecken mit bis zu Höhenunterschieden von 5000 Metern schwer genug. Ultraläufer gelten als „Verrückte“ der Laufzunft. Hausy gesteht: „Es ist insgesamt für den Körper eine extreme Belastung.“

Vor zehn Jahren konnte er sich noch nicht vorstellen, dass er solche Distanzen bewältigt. Er erinnert sich noch an seinen ersten Lauf über 50 Kilometer. Der Veranstalter habe eine dicke Markierung bei 42,195 Kilometer auf der Strecke deutlich sichtbar gekennzeichnet. „Es war schon ein Wahnsinnsgefühl, als ich diesen Strich überschritten hatte“, beschreibt Hausy. Sein zweiter Lauf führte schon über 73 Kilometer. Den längsten bewältigte er in Österreich über 111 Kilometer. Hausy scherzt: „Das ist in der Ultraszene eher ein Kinderlauf. Es gibt richtig extreme Läufe.“

Fünf bis sieben Wettbewerbe bestreitet der 52-Jährige im Jahr. 2016 nahm er an fünf Ultraläufen teil. Hausy trainiert regelmäßig. Dafür bietet ihm die Umgebung um Ofteringen genügend Möglichkeiten. „Ich gehe aus der Haustüre raus und laufe los.“ Er läuft Richtung Schaffhausen, ins Klettgau, Wutachtal oder auch mal in den südlichen Schwarzwald. In der Regel geht er vier Mal in der Woche auf die Piste. „Täglich geht durch meinen Job nicht.“ An freien Nachmittagen, samstags und sonntags, werden’s mal ein paar Kilometer mehr. Einen Trainingsplan brauche er nicht.

Sein normaler monatlicher Trainingsumfang liege durchschnittlich bei 350 Kilometern. Da mutete die jüngste Herausforderung mit 661 Kilometern schon wie eine Mammutaufgabe an. Über das Internet sei er auf den „Run 661“ aufmerksam geworden. „Ich habe mich angemeldet und überlegt, wie ich diese Aufgabe neben meiner Arbeit organisieren kann.“ Hausy entwarf einen Plan. „Mir war klar, dass ich es mit meinem normalen Trainingspensum nicht schaffe.“ Sechs Tage arbeitet er in seinem Geschäft in Tiengen. Er legte sich eine einfache Strategie zurecht: „Wenn ich an fünf Tagen morgens ins Geschäft und abends wieder nach Hause, an den Wochenenden etwas mehr laufe, müsste es reichen.“ Einen freien Tag habe er sich dabei gegönnt.

Ausgestattet mit einer GPS-Laufuhr legte er jeden Morgen um sieben los. „Es klappte alles besser, als ich geplant hatte.“ Er dehnte seine morgendlichen Läufe aus. Abends lief er jedoch ohne Umwege nach Hause. Hausy gesteht: „Die erste Woche war zäh, ich bin nicht gerade der begeisterte Frühaufsteher oder Morgenläufer. Zudem war’s nachts auf dem Nachhauseweg schon dunkel, an zwei Abenden schüttete es.“ Die Routine stellte sich schließlich ein. Nach drei Wochen war er schon bei 595 Kilometern. „Ich wollte die 661 so schnell wie möglich erreichen.“ Der Druck war weg. Die restlichen Kilometer konnte er etwas entspannter angehen.

Seine nächste Herausforderung hat Hausy im Blick. Im September will er den Schwarzwaldlauf über 260 Kilometer in fünf Tagen mit Tagesetappen von 50 bis 55 Kilometern bewältigen.

Zur Person

Andreas Hausy (52), ledig, selbstständiger Kaufmann, wohnt seit Kindesbeinen im Ortsteil Ofteringen der Gemeinde Wutöschingen. Mit dem Laufen begann er vor zehn Jahren. Seinen ersten Ultralauf (länger als ein Marathon) war ein 50-Kilometer-Lauf. Sein bisher längster Lauf war der „Dirndl extrem“ in Österreich über 111 Kilometer und 5000 Höhenmeter. Seine Laufleistung beim „Run 661“ im März: 1. Woche: 147,4 Kilometer; 2. Woche: 220,2; 3. Woche: 228; 4. Woche: 88,2; 5. Woche: 68; gesamt: 751,8. (neu)