Andreas Albiez holt Silber für SV 08 Laufenburg

Erfolg für den Gewichtheber bei seiner ersten Teilnahme an einer Landesmeisterschaft der Altersklasse Masters. Auch Werner Stöcklin wird Zweiter

Gewichtheben: (sk) Bei seiner ersten Teilnahme an den Landesmeisterschaften der Altersklassen in Eisenbach gewann Andreas Albiez vom SV 08 Laufenburg auf Anhieb Silber. Mit seinen 35 Jahren ist Albiez nun auch bei den Masters startberechtigt. In der AK I, mit einem Körpergewicht von 59,4 Kilogramm in der Klasse bis 62 kg, brachte er 71 Kilo im Reißen und 90 Kilo im Stoßen zur Hochstrecke. Er scheiterte an den aufgelegten 94 Kilo im dritten Stoßversuch. Sonst hätte es sogar zum Sieg bei den Titelkämpfen gereicht.

Ebenfalls eine Silbermedaille gab es für Werner Stöcklin, der auch für den SV Laufenburg startete und in der Klasse bis 69 kg der AK VII auf 53 kg im Reißen und 65 kg im Stoßen kam.