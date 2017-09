Radsport Alisa Lais nimmt Deutsche Meisterschaft ins Visier

Radsport: Beim ersten Durchgang der „German Masters“ am Wochenende in Weil im Schönbuch geht die 20-jährige Kunstradfahrerin des RSV Wallbach an den Start

Radsport: – Der sechste Rang bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Köngen im Juli war der erste Auftritt von Alisa Lais vom RSV Wallbach nach ihrem mehrmonatigen Trip auf die andere Seite der Welt. "Dort habe ich mir mit 147,41 Punkten die Teilnahme an den German Masters gesichert", freut sich die 20-Jährige aus Kürnberg, dass ihr Comeback so gut gelungen ist und sie diese Leistung nun am Wochenende beim ersten Durchgang des German Masters in Weil im Schönbuch fortsetzen kann.

Alisa Lais ist im Mai von ihrer Reise nach Neuseeland zurückgekehrt und hat dann im Frühsommer das regelmäßige Training unter ihrer Muter Claudia Lais beim RSV Wallbach wieder aufgenommen: "Es dauerte aber doch einige Zeit, bis ich wieder in die Übungen hinein gekommen bin", gibt sie offen zu und verrät – für eine junge Frau – doch etwas Erstaunliches: "Ich hatte nach der mehrmonatigen Pause keine Hornhaut mehr an den Füßen." Wogegen andere Frauen mit allen Mitteln kämpfen, ist für Alisa Lais doch eher wichtig: "Manche Aktionen waren doch etwas schmerzhaft an den Füßen."

Mittlerweile passt es aber wieder bei ihr: "Kondition und Kraft habe ich wie vor meiner Abreise im vergangenen Herbst. Ich fühle mich fit für den Wettkampf am Samstag." Einzig den so genannten Maute-Sprung wird sie in Weil noch weglassen: "Ich mache mir keinen Stress deshalb. Diesen Sprung sollte man wirklich nur dann fahren, wenn er zu 100 Prozent sicher sitzt."

Während es für die Spitzenfahrerinnen bei den German Masters schon um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft fahren, macht es Alisa Lais eine Nummer kleiner: "Es ist die erste von zwei Möglichkeiten, sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Dazu muss ich unter die besten acht Fahrerinnen kommen." Dieses Ziel dürfte sie allerdings eher nicht schaffen: "Ich bin mit meiner Punktzahl auf Platz 18 eingereicht." Allerdings fährt sie Ende des Monats auch beim Deutschland-Cup in Mönchengladbach: "Dort werden nochmals acht Plätze für die Deutschen Meisterschaften am 20./21. Oktober in Hamburg vergeben und spätestens dann will ich die Quali in der Tasche haben", so Alisa Lais, die auch den dritten Durchgang des German-Masters am 7. Oktober in Gutach fährt.

Im Oktober wird sich dann auch privat einiges für die junge Sportlerin ändern. Sie beginnt ihr voraussichtlich dreijähriges Studium der Ernährungswissenschaften an der Universität in Hohenheim bei Stuttgart und wird dann auch umziehen: "Deshalb bin ich aktuell auf der Suche nach einem Verein, bei dem ich regelmäßig trainieren kann und bei dem ich mich wohl fühle." Ein kompletter Vereinswechsel sei allerdings nicht geplant: "Ich bleibe auch als Studentin dem RSV Wallbach treu."