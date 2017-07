Radsport Alisa Lais fährt auf den sechsten Platz

Kunstradfahrerin des RSV Wallbach meldet sich nach Auslandsreise bei der baden-württembergischen Meisterschaft zurück

Kunstrad: – Mit einem ansprechenden sechsten Rang kam Alisa Lais vom RSV Wallbach von den baden-württembergischen Meisterschaften aus dem schwäbischen Köngen zurück. Erstmals seit ihrem Neuseeland-Aufenthalt war die Kürnbergerin wieder bei einem großen Wettbewerb am Start. Von den eingereichten 157,30 Punkten fuhr die letztjährige Bronzemedaillen-Gewinnerin bei den Elite-Frauen 147,41 Punkte heraus und schob sich damit noch um einen Platz nach vorn. Bei ihrer Übung musste sich Alisa Lais gleich zu Beginn einen Sturz verkraften, fuhr aber in der Folge die Programmteile sauber aus. Da sie über das Limit von 110 Punkten gekommen war, ist sie bereits jetzt für die German Masters qualifiziert. Dort hat sich die 19-Jährige zum Ziel gesetzt, einen Startplatz für die Deutschen Meisterschaften in Hamburg zu sichern.