Radsport Alisa Lais fährt auf Platz zehn

Kunstradfahrerin des RSV Wallbach verbessert sich mit nahezui fehlerfreiem Wettkampf um acht Plätze beim German Masters in Weil/Schönbuch.

Kunstradfahren: – Mit einer nahezu perfekten Übung erstaunte sich Alisa Lais beim 1. German Masters in Weil/Schönbuch selbst fast am meisten. Während der fünfminütigen Vorstellung war die 20-jährige Elitefahrerin optimal unterwegs und verlor gerade einmal 6,74 Punkte. In der Endabrechnung war das der zehnte Platz in einem hochkarätigen Teilnehmerfeld. Die vorzeitige Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften im Oktober in Hamburg hat sie damit zwar verpasst, doch damit rechnete die angehende Studentin ohnehin nicht.

Die Vorstellung von Alisa Lais beim Wettbewerb in Weil im Schönbuch lebte wohl von der Unbekümmertheit, mit der die junge Sportlerin aus Kürnberg ins Rennen ging. Die Qualifikation für diesen Wettbewerb hatte sie mit 147,41 Punkten im Juli bei den baden-württembergischen Meisterschaften gesichert. Für die German Masters hatte sie weiter am Programm gefeilt, aber den "Maute-Sprung" vorsorglich weggelassen.

Mit 159,9 Punkten wurde sie von Mutter und Trainerin Claudia Lais gemeldet, stand damit auf Rang 18 der Teilnehmerinnen, die sich teilweise um Plätze für die Weltmeisterschaften bewarben. Auf dem Parkett lief es Alisa Lais dann wie am Schnürchen. Am Ende standen satte 153,16 Punkte und Platz zehn auf der Rangliste: "Meine Bestleistung habe ich hauchdünn verpasst", so Lais, die sich in drei Wochen beim Deutschlandcup in Mönchengladbach das Ticket für die "Deutschen" sichern möchte.