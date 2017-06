Reiten Alice Stolz ist stolz auf Dressurerfolg

Nachwuchsreiterin vom RV Schlüchttal gewinnt auf ihrem Pony "Diamantino" L-Trensendressur. Oberrheinreiter überzeugen beim Reitturnier des RV Tiengen

Reiten: (neu) Mama Vera Stolz war stolz auf ihre Tochter Alice: "Das macht sie gut." Die junge Reiterin vom RV Schlüchttal führte ihr Pony "Diamantino" elegant über den Sand im Dressurviereck. Die Mutter drückte die Daumen, applaudierte. Dann die Wertung: Note 7,5. Das war der Sieg bei der L-Trensendressur. Alice Stolz ließ Josephine Burger (7,4) vom RV St. Hubertus Villingen auf "Sandmann" und Amelie Andres (7,0) auf "Disagio" vom Wehrer Reitstall VPS und Medizin Partners.

Stolz' Auftritt war beispielhaft für das starke Abschneiden der Starter vom Reiterring Oberrhein beim Pfingstreitturnier des RV Tiengen – zumindest, was die kleineren Prüfungen angeht. Uwe Rainer Müller (RV Tiengen) gewann auf "Clever's Cober Girl" mit 7,5 die A-Dressur mit einem Stern. Die Zweisterne-A-Dressur ging an Jenny Klausmann (8,0) von VPS und Medizin Partners auf "Grancino", die L-Dressurpferdeprüfung an Volker Trefzger (7,6) vom RV Schopfheim auf "Scallywag Holly". Nach dem Motto "früh übt sich", siegte Camilla Czychowsky (7,5) vom RV Tiengen auf "Da Vinci" im Dressurreiter-Wettberwerb. Dazu gab's von den einheimischen Reitern weitere sehr gute Plazierungen.

Die große M-Dressur zum Abschluss der Prüfungen auf dem Dressurplatz dominierten die fremden Reiter. Heinrich Haas (RV St. Hubertus Villingen) gewann auf "Luka Skywalker" vor Freya Bistritz (RV Singen) auf "Gramado". Andrea Schöler (RV Schopfheim) schaffte es auf "Bond" auf Platz drei.