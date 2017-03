Alexander Geiger ist der Herr der Zahlen beim EHC Herrischried

Eishockey-Club aus dem Hotzenwald kann sich den Luxus leisten, einen eigenen Statistiker zu haben. Der 38-jährige Wehrer bringt viel Erfahrung und einen Nationalliga-B-Meistertitel vom EHC Visp im Wallis mit. Niklas Steinert sprach mit Geiger, dessen Jungs Merlin und Josh übrigens mit den Herrischrieder Moskitos Liga-Meister wurden, über seine Arbeit

Eishockey: – Der EHC Herrischried ist viel mehr als ein stinknormaler Amateurverein. In vielen Dingen ähnelt der Club aus dem Hotzenwald dem Standard der Profis: Die White Stags verfügen über eine große Fangemeinde, die an allen Spielen dabei sind, über eine Eissporthalle im Ort, über einen üppigen Shop, in dem Fans ihre Devotionalien kaufen können – und in Alexander Geiger aus Wehr über einen Statistiker, der die Spiele der White-Stags genauestens analysiert. Statistiker sind bei Schweizer Eishockey-Amateuren nicht häufig zu finden. In den Profiligen sind sie Pflicht, in der Regio League eher Luxus.

Seit dieser Saison ist der 38-Jährige als Statistiker beim EHC Herrischried tätig. Zuvor war er für B-Nationalligist EHC Visp in der zweithöchsten Schweizer Liga, tätig. Der Kontakt zu den Cracks auf den Hotzenwald entstand schon früher, den vor sieben und acht Jahren begannen seine Söhne Merlin (10) und Josh (12) mit Eishockey in der Jugendabteilung.

Geiger suchte nach einer neuen Herausforderung, die er beim EHC Herrischried fand. „Der Wechsel von den Profis zu den Amateuren war eine große Umstellung. Zuvor war ich stets im Team mit mindestens zwei Statistikern. Nun bin ich allein am Werk“, so Geiger und schmunzelt: "Weil die National-League doch deutlich schneller spielt, ist es möglich, diesen Job hier allein auszuüben.“

Geiger arbeitet hochkonzentriert während eines Spiels: "Ich beobachte haargenau, schreibe alle wichtigen Fakten auf ein Blatt, auf dem eine Eishockeyfläche gedruckt ist. Dazu gehören alle Arten von Schüsse, also auch geblockte Schüsse oder Schüsse aufs Tor. Hinzu kommen das Verteidigungsverhalten unserer Abwehrspieler, sowie die gegnerischen Angriffe oder die Resultate unserer Bullys. Mittlerweile fällt es mir schon schwer, ein Spiel zu genießen. Bin ich beim Spiel, brauche ich meine Blätter und etwas zu schreiben.“Diese Analyse bringt dem EHC Herrischried interessante Einblicke. „Das Ziel jeder Statistik ist es, Fehler zu erkennen und analysieren, um sie dann zu beheben“, weiß Geiger, dass er als Statistiker sozusagen die rechte Hand des Trainers ist. Er weist auf Schwächen im Team und beim Gegner hin. Trainer und Spieler können sich besser auf den Gegner einstellen und sich so einen gewissen Vorteil verschaffen. „Die Statistik belegt, dass unsere Arbeit fruchtet. Wir haben einige Defizite verbessert", betont Geiger: "Allerdings muss ich ehrlich sagen, dass das Team um Adrian Strahm schon zuvor auf einem sehr guten Niveau agierte. Jetzt versuchen wir punktuell einen Tick effizienter zu werden."

Geigers Zahlen sind eindrucksvoll. In 14 Spielen hat der EHC Herrischried exakt 500 Mal aufs gegnerische Tor geschossen: "Rechnet man alle 737 Schüsse mit, hatten wir eine Präzision von 68 Prozent, die aufs Tor gingen. Statistisch gesehen, schoss das Team alle 69 Sekunden. Jeder achte Torschuss war dann auch drin." Interessant ist auch, dass die White-Stags statistisch gesehen im ersten Drittel wesentlich genauer schossen, sowie die Tatsache, dass im letzten Drittel viel mehr auf das Tor geschossen wurde, als in den beiden anderen Abschnitten.

Positiv ist auch die Leistung der Torhüter Norman Niedersetz und Daniel Mendelin zu vermerken. Bei 475 Schüssen aufs Herrischrieder Tor ging der Puck nur 52 Mal ins Netz. Somit liegen beide Torhüter bei einer Save-Quote von rund 90 Prozent.

Blicken lassen darf sich auch die Bully-Quote. In den 14 Spielen gab es 986 Bullys, von denen mehr als jedes Zweite gewonnen wurde: "Das sah zu Beginn der Saison noch anders aus. Wir haben die Fehler erkannt und behoben", freut sich Geiger, der auch für jeden Spieler eine eigene Statistik erstellt hat. Einblick erhalten hier aber nur Trainer und Team: „Wir wollen ja dem Gegner nicht alles verraten", lacht Cheftrainer Adrian Strahm.

Wer indessen Interesse an den Details des umfangreichen Zahlenwerks hat, darf sich gern bei Strahm melden. Auch Alexander Geiger freut sich, wenn Eishockey-Fans etwas Interesse an der Arbeit eines Statistikers haben. Sein Fachwissen gibt er gern weiter.

Zur Person

Alexander Geiger (38) aus Wehr war von 2013 bis 2016 beim EHC Visp als Statistiker tätig und für die Auswärtsspiele verantwortlich. Gemeinsam mit Frau Celina und den Söhnen Merlin (10) und Josh (12) ist er in der Jugendabteilung des EHC Herrischried sehr engagiert. Die Jungs wurden mit den Moskitos Meister ihrer Liga. Die Titelfeier steigt am Sonntag, 12. März, nach dem Heimspiel gegen den EHC Laufen (18.30 Uhr) in der Eissporthalle Herrischried. (nis)