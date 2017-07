Regionalsport Hochrhein Acht Clubs wollen den Waldhaus-Cup

Acht Tage lang Turniergeschehen beim SV Waldhaus. Pokalverteidiger FC Tiengen 08 II ist in diesem Jahr nicht dabei

Fußball: (neu) Das 21. Turnier um den Waldhauscup des SV Waldhaus steigt in diesem Jahr ohne Pokalverteidiger FC Tiengen 08 II. Acht Tage lang bis kommenden Sonntag spielen der SV Waldhaus, SV Unteralpfen, SV Berau, FC RW Weilheim, SV St. Blasien, die SG Höchenschwand/Häusern, der SV Nöggenschwiel und FC Bergalingen um den Turniersieg. Finaltag ist am Sonntag, 6. August. Eröffnet wird das Turnier auf dem Sportplatz in Remetschwiel am Sonntag mit den Begegnungen SV Waldhaus gegen den SV Unteralpfen (16 Uhr) und SV Berau gegen den FC RW Weilheim (17.30 Uhr). Die weiteren Spiele:

Montag: SV St. Blasien – SG Höchenschwand/Häusern (17.45 Uhr), SV Nöggenschwiel – FC Bergalingen (19.15 Uhr). – Dienstag: SV Waldhaus – FC RW Weilheim (17.45 Uhr), SV Unteralpfen – SV Berau (19.15 Uhr). – Mittwoch: SV Nöggenschwiel – SV St. Blasien (17.45 Uhr), FC Bergalingen – SG Höchenschwand/Häusern (19.15 Uhr). – Donnerstag: SV Waldhaus – SV Berau (17.45 Uhr), SV Unteralpfen – FC RW Weilheim (19.45 Uhr). – Freitag: SV Nöggenschwiel – SG Höchenschwand/Häusern (17.45 Uhr), SV St. Blasien – FC Bergalingen (19.15 Uhr). – Sonntag: Finale (17.30 Uhr), Spiel um Platz drei (16 Uhr).