Regionalsport_Hochrhein Abstiegsduell beim FV Degerfelden

Fußball-Kreisliga A-West: SV Schwörstadt kann mit einem Sieg an den Degerfeldern vorbei ziehen und diese auf einen Abstiegsrang verdrängen. SG Niederhof/Binzgen beim SV Weil III. SV Karsau beim SV Schopfheim

Fußball-Kreisliga A-West: (neu) Im Abstiegskampf kommt es am Sonntag zu einem wichtigen Spiel: Der FV Degerfelden (13.) hat den SV Schwörstadt (14.) zu Gast. Beide Teams trennen zwei Punkte. Beide wollen einen wichtigen Sieg holen. Die Voraussetzungen für einen spannenden Kampf sind gegeben.

Eher gelassen sieht es Trainer Urs Keser vom SV Schwörstadt: "Klar muss ein Sieg her. Aber wir steigen am Sonntag nicht ab. Wir retten uns noch." Seine Zurückhaltung hat einen Grund: Die Vorbereitung sei schleppend verlaufen. Keser: "Wir brauchen noch ein oder zwei Wochen, bis wir wieder auf der Höhe sind." In den drei Heimspielen nach der Partie gegen Tabellenführer FC Bosporus Weil nächste Woche müsse seine Elf Ausrufezeichen setzen. Beim 0:1 gegen den TuS Stetten am Sonntag hat er sein Team schon auf einem guten Weg gesehen: "Das war nicht schlecht. Wenn wir noch ein bisschen aggressiver spielen, holen wir was in Degerfelden." Er weiß aber, dass der Gegner unangenehm ist, und auf dem kleinen Platz werde es schwer.

Für die SG Niederhof/Binzgen wird's eng. Das Team von Trainer Dirk Tegethoff muss beim SV Weil III (15.) punkten. Den Abstiegskampf abgehakt hat der SV Karsau. Der Aufsteiger kann sich nach vorn orientieren. Beim SV Schopfheim sind drei Punkte gut möglich.