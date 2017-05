Fußball 50 Schiedsrichter begeistert vom Senioren-Lehrgang

Südbadischer Fußballverband lädt ehemalige Unparteiische ins Sporthotel Saig ein. Spaß, Sport, Unterhaltung und Regelkunde prägen fünf erlebnisreiche Tage

Fußball: – Alter schützt vor Regelkunde nicht. Einmal mehr lud der Südbadische Fußballverband (SBFV) seine verdienten ehemaligen Schiedsrichter zu einem Fortbildungslehrgang ins Sporthotel „Haus Sonnhalde“ in Saig ein. Aus den sechs Bezirken Baden-Baden mit zehn, Offenburg mit neun, Freiburg mit zehn, Hochrhein mit acht, Schwarzwald mit vier und Bodensee mit neun Teilnehmern waren 50 Kameraden gekommen, um fünf Tage einen abwechslungsreichen Lehrgangsplan geboten zu bekommen.

Lehrgangsleiter Fred-Jürgen Becker aus Haslach hatte mit den Referaten von Verbandsschiedsrichterobmann Manfred Schätzle (Furtwangen) über das Neueste aus dem Verbands- und Landesgebiet sowie von Verbandslehrwart Andreas Klopfer (Mundingen) über Neuerungen im Regelwerk mit einem Regelquiz zwei Schwerpunkte gebildet. Hinzu kam noch aus der Geschichte der Bundesliga und deren Start 1963 ein weiteres „Fußballthema“. Der Dokumentarfilm über die Schiedsrichter als „Spielverderber“ sorgte für angeregten Gesprächsstoff.

Auf vielseitigen Wunsch der Kameraden wurde in Kriminalhauptkommissar Karl-Heinz Schmid von der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Freiburg ein Experte gewonnen, der über Trickdiebstahl, Schockanrufe und Kaffeefahrten viele wertvolle Tipps für die stets aufmerksamen Zuhörer gab. Als Referent aus den eigenen Reihen berichtete Polizeioberkommissar Anton Schmider nach über 40 Dienstjahren aus seinem Berufsleben. Besonders bemerkenswert waren seine Fallbeispiele. Die traditionelle Schwarzwaldrundfahrt führte nach Waldkirch, wo im Elztalmuseum die historischen Drehorgeln und Orchestrions vorgeführt wurden.

Zu den kameradschaftlichen Veranstaltungen gehörten der Besuch des Badeparadieses Titisee, die Wanderung auf den Hausberg „Hochfirst“ oder die Wellnessangebote des Hauses. Abends war die Kegelbahn umlagert, eben so freuten sich die Gewinner beim „Bingo“ über ansehnliche Preise. Selbstverständlich wurden die Spiele der Champions League gemeinsam geschaut und dabei ein besonderes Augenmerk auf die Leistungen der Schiedsrichter geworfen. An den Tischen trafen sich die Kartenspieler zum zünftigen Skat. In den gemütlichen Ecken entstanden viele Gespräche unter dem Motto „Weisch no?“

Über die Unterbringung in den Doppel- oder Einzelzimmern mit herrlichem Blick über den Schwarzwald sowie über die kulinarischen Genüsse aus der Küche waren alle höchst zufrieden. Sportlich betätigen konnte sich jeder bei der von Hartmut Toleikis geleiteten morgendlichen Wassergymnastik im Hallenbad oder beim Tischtennis. Einige Teilnehmer waren so begeistert, dass sie sich bereits für den Fortbildungslehrgang 2018 vormerken ließen.