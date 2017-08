Sportschießen 42 regionale Sportschützen bei der Deutschen Meisterschaft

Sportschießen: An zehn Tagen werden auf der Olympia-Schießanlage in Hochbrück bei München die besten deutschen Schützen gesucht. Schützenkreise Hochrhein und Markgräflerland erhoffen sich Medaillen. 14 Vereine aus der Region sind vertreten

Sportschießen: – Traditionell ermitteln die Sportschützen auf der Olympia-Schießanlage in Garching-Hochbrück bei München ihre Deutschen Meister im Sportschießen. Es messen sich vom 24. August bis 3. September die 6000 besten Sportschützen und bilden so nach dem Deutschen Turnfest die zweitgrößte Sportveranstaltung in Deutschland.

Es wird von den Druckluftwaffen auf Distanzen zwischen zehn und 300 Meter mit dem Großkalibergewehr in unterschiedlichen Disziplinen inklusive Wurfscheiben und "laufende Scheiben" geschossen. Parallel dazu finden Wettbewerbe wie der Shooty-Cup für Schüler und der Demonstrationswettkampf in den neuen Mixedwettbewerben (jeweils eine Frau und ein Mann als Team) statt. Mixed wird mit Luftpistole, Luftgewehr sowie in der Wurfscheibendisziplin Trap geschossen.

Die Wurftaubenschützen Hochrhein aus Wehr sind die größte Medaillenhoffnung des Südbadischen Sportschützenverbands. Abdullah Ustaoglu (ESV Weil) und Michael Schwald (SG Hauingen) haben mit der Luftpistole ebenso gute Medaillenchancen.

Aus den Schützenkreisen Hochrhein und Markgräflerland sind folgende Schützen teilweise in mehrere Disziplinen am Start: Abdullah Ustaoglu (ESV Weil); Ute Gmeinwieser (KKSV Grenzach), Reinhard Richter (KKSV Tannenkirch), Michael Schwald, Gabriela und Renatus Wehrer, Martin und Marius Stofer, Helmut Becker, Shereen Moussa, Thomas Herzog, Jürgen Eiselt (alle SG Hauingen), Giuliano Sinigaglia (SG Waldshut), Laura Klaile, Florian Leisinger, Andreas Brischle (alle SG Kandern), Dieter Frenk, Giovanni Strohmeier, Wolfgang Böhler, Urs Schneider, Matthias Schäffler (alle SSG Wehr), Michael Schmidt (SV Laufenburg), Grabriele Kuhnke (SV Efringen-Kirchen), Markus und Lukas Höck, Thomas Albiez, Wilfried Glembock (alle SV Albbruck-Kiesenbach), Yannik Ritter, Volker Henn, Christoph Hübscher, Leonie Geugelin, Bruce Buchmann (alle SV Egringen), Dominic Dreher (SV Endenburg), Marc Fischer, Heinz Schmidt (beide SV Schlächtenhaus-Hofen), Cornelia Schwald-Bumblat, Alexandra, Diana und Hannes Genter, Dominik Stratz, Julius Riehm und Maximilian Walde (alle WTS Hochrhein Wehr).