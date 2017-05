Frauenfußball 11:1-Kantersieg für SV Niederhof

Frauenfußball: Landesligist fertig sogar in Unterzahl die SG Zizenhausen/Heudorf ab. Ligarivale SV Nollingen gewinnt dank Festina Rexhepi mit 1:0 beim Absteiger FC Hauingen. FC Hochrhein erreicht im Verbandsliga-Derby bei der SG Wittlingen/Wollbach ein 2:2

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Frauenfussball Verbandsliga

SG Wittlingen/Wollbach – FC Hochrhein 2:2 (1:2)

Es war das erwartet schwere Spiel für den FC Hochrhein. Die Elf von Trainer Mike Stark wurde kalt erwischt. Diana Vater (2.) brachte die Gastgeberinnen früh in Führung. "Wir waren noch nicht richtig wach", gestand Spielführerin Tiziana Di Feo ein. Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt: Nina Sardu (7.) glich aus und Samira Schönstedt (17.) traf zur Führung. "In der zweiten Hälfte waren wir dann zu passiv", beschrieb Di Feo. Dennoch hatten Anne Kirchner und Sardu durchaus die Chance, die Partie zu entscheiden. Stattdessen kamen die Gastgeberinnen durch Lena Casar (71.) noch zum 2:2. Di Feo sprach von einem letztlich gerechten Remis.

Landesliga

SV Niederhof – SG Zizenhausen/Heudorf 11:1 (6:1)

Der SV Niederhof ließ Ball und Gegner gegen den designierten Absteiger aus dem Linzgau von Anfang bis zum Ende laufen und hätte gegen die überforderten Gäste weitaus höher gewinnen können. "Wir haben noch klare Chancen liegen lassen, aber 11:1 ist ja auch genug", sagte Niederhofs Sportchef der Frauen, Julius Langer. Drei Mal traf Anna Butowski, je zwei Mal Gloria Nisandzic und Cornelia Albiez, einmal Valeria Montalbano. In der Schlussphase gelang der in die Offensive beorderten Abwehrspielerin Jil Lehnen noch ein Hattrick innerhalb sechs Minuten. Der deutliche Erfolg ist umso höher zu bewerten, da die Niederhoferinnen ab der 59. Minute, also nach dem 7:1 auf Sarah Ostertag verzichten mussten, die von Schiedsrichter Leonardo Vallone (Albbruck) mit Gelb-Rot vom Platz geschickt worden war.

FC Hauingen – SV Nollingen 0:1 (0:0)

"Es war nicht unser Spiel", resümierte Nollingens Trainer Bernd Güdemann nach dem hart erkämpften Derbysieg beim designierten Absteiger. Seine Elf sei beim FC Hauingen in die alte Lethargie zurück gefallen. Güdemann: "Wir sind viel zu tief gestanden, die Abstände haben nicht gestimmt." Nach einer Kabinenansprache machten die Nollingerinnen nach dem Wechsel dann doch mehr Druck und belohnten sich: Festina Rexhepi (57.), die in der vergangenen Woche ihren Geburtstag feierte, zirkelte gekonnt einen Freistoß zum ersten Nollinger Punktspielsieg in diesem Jahr ins Netz.