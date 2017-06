Turnen Zweitligateam des StTV Singen will Tabellenführung behaupten

Die Turner sind am Samstag zu Gast beim TV Herbolzheim.

Die Zweitliga-Turner des StTV Singen (im Bild Philipp Leitenmair am Reck) möchten nach dem Auftaktsieg beim ersten Wettkampf gegen Exquisa Oberbayern an ihre guten Leistungen anknüpfen und auch am Samstag, 18 Uhr, beim TV Herbolzheim einen Sieg mit nach Hause nehmen. Die Gastgeber mussten bei ihrem Debüt gegen die TG Allgäu eine schmerzliche 2:10-Niederlage in Kauf nehmen und werden sicher alles daransetzen, diesen Fehler wieder gut zu machen. Auf jeden Fall sollten bei dieser Begegnung die Übungen der Singener noch besser gelingen, denn der Gegner darf nicht unterschätzt werden, zumal er auch den Heimvorteil auf seiner Seite hat. StTV-Trainer Axel Leitenmair ist dennoch zuversichtlich, dass seine Mannschaft gut in den Wettkampf finden und das eine oder andere Gerät gewinnen wird. Ausschlaggebend für beide Mannschaften wird sicherlich wieder der Einsatz der ausländischen Gastturner sein und wie sie taktisch eingesetzt werden. Das Turn-Team Singen wird jedenfalls alles geben, um die Breisgauhalle in Herbolzheim als Sieger zu verlassen und die Tabellenführung zu behaupten. Bild: privat