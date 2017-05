Fußball Zweiter Anlauf für 1.FC Rielasingen-Arlen

Nach dem Spielausfall vergangene Woche tritt der Verbandsligist 1.FC Rielasingen-Arlen nun auf der Talwiese gegen den starken Oberligisten Bahlinger SC an

Fußball, SBFV-Pokalhalbfinale: 1.FC Rielasingen-Arlen – Bahlinger SC (Mittwoch, 18 Uhr, Talwiese). – Auf ein Neues: Der Pokalschlager des 1.FC Rielasingen-Arlen gegen den Bahlinger SC geht nun am Mittwoch (18 Uhr) über die Bühne. Die Wetteraussichten verheißen Temperaturen im zweistelligen Bereich, so dass es von dieser Seite diesmal keine Probleme geben sollte.

Beide Vereine blieben auch am Wochenende in der Erfolgsspur. Der Bahlinger SC siegte im eigenen Stadion gegen den FV Ravensburg mit 2:1 und holte damit acht Siege aus den letzten zehn Spielen. „Meine Mannschaft hat heute alles rausgehauen, was ging“, sagte der Bahlinger Trainer Alfons Higl nach der Partie. Ein individueller Fehler führte zum Bahlinger Rückstand, doch „in Halbzeit zwei haben wir uns reingebissen und eine unserer Chancen zum Siegtreffer genutzt. Das Ergebnis ist zwar knapp, aber hochverdient“, analysierte Higl. Mann des Spiels auf Bahlinger Seite war der zuletzt fehlende Erich Sautner, der den frühen Rückstand schnell wieder egalisierte und später den Siegtreffer von Michael Respondek vorbereitete.

Der 1.FC Rielasingen-Arlen kann aber ebenfalls auf eine Erfolgsserie verweisen. Auch den Hegauern gelangen in den letzten zehn Spielen acht Siege, und die dabei gezeigte Spielweise war sehr beeindruckend. Auch am vergangenen Wochenende bot der 1.FC gegen den zuletzt ebenfalls gut auftrumpfenden FC Auggen ein starkes Spiel und siegte mit 4:1, auch dank der drei Tore von Alen Lekavski, der in der Torschützenliste mit nunmehr 15 Treffern mächtig nach oben geklettert ist. Diese Serie gibt der Elf von der Talwiese Selbstvertrauen. Erstaunlich ist vor allem, dass die Hegauer, obwohl sie Woche für Woche mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben, mit geänderten Anfangsformationen in jedem Spiel spielerisch richtig gut kombinieren. Noch bangt man auf der Talwiese um den Einsatz der beiden Cousins Frank und Sebastian Stark, die derzeit mit muskulären Problemen zu kämpfen haben.

Ansonsten geht der 1.FC Rielasingen-Arlen voller Vertrauen in die eigene Stärke in das Duell mit dem Fußball-Oberligisten und ist bereit für einen Pokalabend, der noch lange in Erinnerung bleiben soll. (te)