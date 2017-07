Handball Zwei richtig starke Testspielgegner für die HSG Konstanz

Der Handball-Zweitligist ist am Wochenende gleich doppelt gefordert: Am Freitag zuhause gegen den EHF-Pokal-Teilnehmer HC Kriens-Luzern, am Samstag beim Champions-League-Dauergast Kadetten Schaffhausen.

Handball, Testspiele: HSG Konstanz – HC Kriens-Luzern (Freitag, 19.30 Uhr, Geschwister-Scholl-Halle); Kadetten Schaffhausen – HSG Konstanz (Samstag, 19 Uhr, BBC-Arena). – Es sind zwei der absoluten Highlights der Saisonvorbereitung. Am Freitag, 19.30 Uhr, empfängt Handball-Zweitligist HSG Konstanz in der Geschwister-Scholl-Halle mit dem HC Kriens-Luzern den letztjährigen Meisterschafts-Dritten und Schweizer Halbfinal-Teilnehmer, der Anfang September in den EHF-Pokal eingreifen wird. Einen Tag später wartet mit dem Schweizer Serienmeister und Champions-League-Dauergast Kadetten Schaffhausen um Superstar und Liga-Torschützenkönig Gabor Csaszar ein Team von internationaler Klasse.

Während bei HSG-Neuzugang Tom Wolf die Vorfreude bereits riesig ist, sich mit einer Mannschaft zu messen, die über „eine große Physis und internationale Härte“ verfüge, sieht Trainer Daniel Eblen das Ganze pragmatisch: „Wir müssen nach uns sehen und haben nach den letzten Nachrichten mit uns selbst zu tun. Wir müssen die kurze Vorbereitungszeit einfach bestmöglich nutzen, der Gegner ist mir derzeit egal, die Spielpraxis zählt.“ Acht Spieler fehlten dem 42-Jährigen zuletzt in Kornwestheim und bis auf die Einsätze der lediglich verhinderten Fabian Schlaich und Paul Kaletsch ist vorerst keine Entspannung zu erwarten. Der schwerer erkrankte Maximilian Schwarz fällt mehrere Wochen aus, und bei Konstantin Poltrum haben sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Der ehemalige Junioren-Nationaltorwart wird sich nach einem im ersten Testspiel erlittenen Bänderriss mehrere Wochen schonen müssen, so wie auch Mathias Riedel mit der gleichen Diagnose.

Dennoch steht für Eblen in dieser schweren Phase die Minimierung der Fehlerquote im Kräftemessen mit starken Gegnern im Vordergrund. „Wir haben aufgearbeitet, was schief lief“, erzählt er vom Videostudium und intensiven Einheiten beim Crossfit, in der Halle und im Fitnessstudio. „Vielleicht tut es uns ganz gut“, so der A-Lizenzinhaber mit Blick auf die hochkarätigen Testspielgegner, „mit unserem jungen und unerfahrenen Team nun gegen Erstligisten zu spielen. Da können die Jungen befreit und positiv an die Aufgabe herangehen.“ Denn, so hat der HSG-Coach beobachtet, gegen die Drittligisten sei der eine oder andere junge Spieler angesichts der ungewohnten Favoritenrolle etwas verkrampft.

Der Trainer verteilt nach den ersten Eindrücken viel Lob an die jungen, talentierten, sehr ehrgeizigen Verstärkungen. Gerade die schwerere Erkrankung von Linkshänder Maximilian Schwarz (24, gekommen von der SG Kronau-Östringen II) bedauert er sehr. „Max wird uns sehr weiterhelfen und hatte einen guten Einstieg bei uns. Es ist deshalb richtig schade für ihn und für uns, dass er in einer wichtigen Phase der Vorbereitung pausieren muss.“ Julius Heil (20, HC Empor Rostock) charakterisiert er als „jungen Kerl“, der sich noch an die neue Umgebung gewöhnen müsse, aber über viel Potenzial verfüge.

Auf der Spielmacherposition konnte Tom Wolf (23, Adler Königshof) in den ersten Partien überzeugen. „Er macht das sehr gut“, lobt Eblen. „Er ist torgefährlich und spielt toll mit dem Kreis zusammen. Natürlich müssen wir noch daran arbeiten, dass unsere Handlungen automatisierter ablaufen, dann wird er ganz wichtig für uns.“ Mit Torjäger Felix Klingler (23, TV Neuhausen) konnte er zudem einen brandgefährlichen Rechtsaußen als Nachfolger für HBW-Rückkehrer Gregor Thomann begrüßen. „Felix ist ein ähnlicher Typ wie Gregor“, hat Eblen ausgemacht. „Er wird uns sehr weiterhelfen.“ Dazu kommen mit Joschua Braun (19, Frisch Auf Göppingen) sowie den Brüdern Samuel (18) und Jonas Löffler (20) drei Talente, zwei davon aus der eigenen A-Jugend.