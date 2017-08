Handball Zwei hohe Hürden für die HSG Konstanz

Nach dem Trainingslager testet die HSG Konstanz am Donnerstag ihre Form gegen Pfadi Winterthur und am Freitag gegen HBW Balingen-Weilstetten II

Handball, Testspiele: HSG Konstanz – Pfadi Winterthur (Donnerstag, 20 Uhr, Geschwister-Scholl-Halle), HSG Konstanz – HBW Balingen-Weilstetten II (Freitag, 20 Uhr, Geschwister-Scholl-Halle). – Mit 16 Einheiten in der vergangenen Woche liegt ein straffes Programm hinter Zweitligist HSG Konstanz. Vor allem im Trainingslager in der Sportschule Ruit ließ Cheftrainer Daniel Eblen dreimal am Tag intensiv an den Abläufen und dem Zusammenspiel arbeiten. Mit dabei waren bis auf Neuzugang Maximilian Schwarz und den Langzeitverletzten Michael Oehler alle Akteure. Linkshänder Maximilian Schwarz konnte am Dienstag jedoch nach schwerer Erkrankung nun auch das erste Mal wieder mitwirken. Am Donnerstag und Freitag (jeweils 20 Uhr in der Geschwister-Scholl-Halle) kann Konstanz unter Wettkampfbedingungen in echten Härtetests gegen Pfadi Winterthur und die Drittliga-Mannschaft des HBW Balingen-Weilstetten seine Form überprüfen.

Langsam bricht die heiße Phase der Vorbereitung vor dem Pflichtspielauftakt am 19. August im DHB-Pokal und eine Woche später in der Schänzlehalle gegen den ASV Hamm-Westfalen zum Zweitliga-Saisonstart an. Deshalb steht für Daniel Eblen im Fokus, wieder in den Spiel- und Wettkampfmodus zu kommen und die einstudierten Dinge in Drucksituationen umzusetzen. Dazu sei nun noch mehr Detailarbeit nötig und die vermehrten Spielsituationen.

Die deutlichen Fortschritte, die seine Mannschaft zuletzt von Tag zu Tag offenbarte, sollen am Donnerstag gegen Pfadi Winterthur, neunfacher Schweizer Meister und dreifacher Schweizer Pokalsieger, einem echten Härtest unterzogen werden. „Gegen Pfadi steht vor allem unsere Abwehr im Vordergrund“, hebt der Konstanzer Trainer hervor. Einen Tag später gegen die Drittliga-Mannschaft des HBW Balingen-Weilstetten hofft Daniel Eblen dann auf weitere Erkenntnisse im Offensiv- und Defensivbereich.