Zwei hohe Hürden für TV Zizenhausen

In der Baden-Württemberg-Liga bestreitet das Badmintonteam des TV Zizenhausen am Samstag gleich zwei Heimspiele – gegen die SG Schorndorf II und die SG Feuerbach/Korntal.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Badminton, Baden-Württemberg-Liga: TV Zizenhausen – SG Schorndorf II (Samstag, 14 Uhr), TV Zizenhausen – SG Feuerbach/Korntal (Samstag, 18 Uhr, beide Spiele Jahnhalle Stockach). – Am Samstag bestreitet der TV Zizenhausen zwei Heimspiele. Gegen die etwas schwächelnde Bundesliga-Reserve der SG Schorndorf muss der Gastgeber mit einer harten Begegnung rechnen. Im Vorrundenspiel schaffte Zizenhausen mit einer starken Leistung ein Unentschieden, und in eigener Halle ist Teamkapitän Timo Wernet zuversichtlich, einen knappen Sieg zu erreichen.

Mit der Aufstellung Jennifer und Daniela Frahm und Solveigh Berg sowie Andreas Bühler, Timo Wernet, Matthias Baron von Schilling und Lars Wegmann geht der TV Zizenhausen voraussichtlich in diese Begegnung. Bei den Gästen sind vor allem Jennifer Löwenstein und Michele Espert sowie Marco Weese und Florian Winniger nicht zu unterschätzen. Sollten die Bundesliga erfahrenen Andreas Geisenhofer und Simon Merkt für die SG an den Start gehen, haben die Stockacher Vorstädter eine harte Nuss zu knacken.

Ab etwa 18 Uhr kommt es gegen den Tabellennachbar SG Feuerbach/Korntal zu einer wichtigen Begegnung. Nachdem Zizenhausen in der Vorrunde mit 2:6 das Nachsehen hatte, ist Lokalmatador Andreas Bühler zuversichtlich, in eigener Halle mindestens einen Punkt zu erkämpfen. Die Gäste aus der Region Stuttgart verfügen über eine ausgeglichene Mannschaft. Das Zizenhauser Team möchte bereits in den Doppeldisziplinen den Grundstein zu einem Erfolg legen. (ob)