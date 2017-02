Handball Zwei Vereine, ein Ziel: Heimsieg beim Superball2

Am Sonntag findet der Superball2 der Handball-Oberligisten in der Allensbacher Riesenberghalle statt. Zunächst trifft die HSG Konstanz II auf den TSB Schwäbisch-Gmünd, anschließend empfängt der SV Allensbach II die SF Schwaikheim.

Handball, Oberliga: HSG Konstanz II – TSB Schwäbisch-Gmünd (Sonntag, 15.30 Uhr, Riesenberghalle Allensbach). – Nach der erfolgreichen Superball-2-Premiere der Oberliga-Mannschaften aus Allensbach und Konstanz im vergangenen Jahr kommt es am Sonntag zu einer Wiederholung dieser gelungenen Veranstaltung in der Riesenberghalle in Kaltbrunn. Gegner der HSG Konstanz II ist dann der Tabellenvierte aus Schwäbisch-Gmünd. Die ambitionierten Gäste aus dem Remstal mit ihrem Trainer Michael Hieber sind in ihrer dritten Oberligasaison so gut wie nie. Obwohl sie in den letzten drei Begegnungen zwei knappe Niederlagen hinnehmen musste, kämpft die Mannschaft weiter um den Aufstieg. Zuletzt folgte nun ein hart umkämpfter Heimsieg gegen Aufsteiger Weinsberg.

Beim Gastgeber aus Konstanz sind die Vorzeichen ganz andere. Da es die HSG-Reserve zuletzt verpasste, gegen Heddesheim wichtige Zähler im Abstiegskampf zu erringen, steht die Mannschaft der Trainer Gabor Soos und Rüdiger Both gewaltig unter Zugzwang. Both gibt als Vorgabe zum Spiel gegen den Aufstiegsaspiranten aus: „Im letzten Spiel konnte unser Team die hohe Erwartungshaltung gegen Heddesheim nicht erfüllen, wir hoffen nun am Wochenende, im Zeichen dieser fantastischen Veranstaltung in Allensbach freier aufspielen zu können. Favorit ist Schwäbisch Gmünd, aber ich glaube, uns liegt die Außenseiterrolle weitaus besser. Wir wollen den Gästen einen großen Kampf liefern.

“ Dem Perspektivteam aus Konstanz sollte es einfach wieder gelingen, sämtliche Begleitumstände und Widrigkeiten der laufenden Saison abzulegen und mit dem nötigen Selbstvertrauen gerade zuhause aufzutreten. Der Blick auf die Tabelle darf momentan nicht die übergeordnete Rolle spielen, dann sollten sich auch wieder, trotz heftiger Verletzungssorgen, Erfolgserlebnisse für die junge Mannschaft einstellen. (msc)

Frauenhandball, Oberliga: SV Allensbach II – SF Schwaikheim (Sonntag, 17.30 Uhr, Riesenberghalle). – Mit einem knappen 29:28-Sieg bei der FSG Donzdorf/Geislingen hat der SV Allensbach II die Köpfe wieder hoch bekommen. Nach fünf Niederlagen in Serie war die Verunsicherung der Mannschaft der Trainer Babsi Harter und Rainer Leenen förmlich zu spüren. Der entschlossene Auftritt in Geislingen erinnerte dagegen wieder an alte Tugenden der SVA-Reserve. „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“, mahnt Trainer Leenen, „wir dürfen jetzt nicht glauben, dass die restlichen elf Spiele in der BWOL zum Selbstläufer werden und alle Schwächen und Zweifel wie weggeblasen sind. Wir haben zwar einen wichtigen, aber noch keinen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Deshalb gilt es gegen Schwaikheim mit der gleichen positiven Aggressivität aufzutreten.“

Die Gäste kommen mit der Empfehlung von 9:3 Punkten aus den letzten sechs Spielen und mit der Unterstützung von 45 Fans zum Superball2 an den Bodensee. Die Mannschaft von Trainer Jochen Knauß ist Mitaufsteiger des SVA und hat mittlerweile gut in der Oberliga Fuß gefasst. Die junge Schwaikheimer Mannschaft gewinnt nach anfänglichen Startschwierigkeiten ihre Spiele auch gegen die Arrivierten der Liga – so zuletzt gegen Mannheim. Mit Annika Luckert steht zudem die Top-Torschützin der Frauen-Oberliga in den Reihen der SF Schwaikheim. „Das wird ein harter Brocken am kommenden Sonntag. Schwaikheim hat einen guten Lauf. Da müssen wir uns mit allem was wir haben dagegenstemmen. Ich bin allerdings der festen Überzeugung, dass Schwaikheim insbesondere unsere Abwehr überhaupt nicht schmeckt. Das haben wir bereits im Hinspiel sehr gut gelöst. Wenn es uns gelingt, am Sonntag daran anzuknüpfen, dann bleiben die Punkte am See“, sagt die Allensbacher Trainerin Harter. Sowohl die Mannschaft als auch das Trainerteam und Betreuerin Renata Szabo freuen sich sehr auf das Spiel im Rahmen des Superball2 und hoffen am Sonntag auf zahlreiche, vor allem lautstarke Unterstützung von den Rängen in der Riesenberghalle. (up)

Superball2

Nachdem der Superball der ersten Mannschaften etabliert ist und am 18. März zum dritten Mal in der Konstanzer Schänzlehalle stattfinden wird, bringen SV Allensbach und HSG Konstanz ihre gelebte Partnerschaft auch mit dem zweiten Superball2 zum Ausdruck, der am Sonntag in der Riesenberghalle in Allensbach-Kaltbrunn steigt. Die Frauen des SV Allensbach II bestreiten ihr Meisterschaftsspiel in der Oberliga um 17.30 Uhr gegen den Mitaufsteiger SF Schwaikheim. Davor treten die Männer der HSG Konstanz II um 15.30 Uhr gegen den TSB Schwäbisch-Gmünd ebenfalls in der Oberliga an. Den Anfang des Tages macht um 12 Uhr die männliche B-Jugend der HSG Konstanz in der Oberliga gegen den TV Bittenfeld, ehe um 13.45 Uhr die B-Mädchen des SV Allensbach in der Oberliga gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach antreten. Beide Mannschaften sind mit südbadischen Auswahlspielern gespickt.