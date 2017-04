Handball Zwei Urgesteine des SV Allensbach vor dem Abschied

Rückraumspielerin Steffi Hotz und Torhüterin Steffi Neumann hängen ihre Handballschuhe beim SV Allensbach an den Nagel

Frauenhandball, 3. Liga: 14 von 17 Spielerinnen sowie das Trainerteam bleiben den Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach erhalten, doch für zwei Leistungsträgerinnen gilt dies nicht. Steffi Neumann und Steffi Hotz werden in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot des SVA tragen. „Wir bedauern sehr, dass wir zwei langjährig tätige und hochverdiente Spielerinnen nach dem letzten Heimspiel gegen Pforzheim verabschieden werden“, würdigt der Vorstand des HSA, Erich Lauterbach, die beiden Spielerinnen und ergänzt: „Wir verlieren nicht nur zwei wichtige Eckpfeiler auf dem Spielfeld, sondern auch zwei ganz tolle Menschen.“

Torhüterin Neumann kam vor fünf Jahren vom MTV Altlandsberg aus der Nähe von Berlin an den Bodensee und avancierte schnell zu einem starken Rückhalt. „In dieser Zeit habe ich mich sehr in den See verliebt und dabei tolle neue Leute kennengelernt“, schwärmt die 29-Jährige. Auch jetzt nach ihrer Handballkarriere wird Neumann in der Region bleiben, da sie nach ihrem Studium hier einen Arbeitsplatz gefunden hat. „Neben der Arbeit freue ich mich nun, den Sommer am See in vollen Zügen zu genießen und meiner zweiten Leidenschaft, dem Fußball, stärker nachzugehen“, sagt sie. Neumann schnürt bereits seit zwei Jahren immer wieder für den SV Litzelstetten die Kickschuhe. Aber ganz ohne Handball, geht das? „Wir werden sehen. Eine Trainertätigkeit, zum Beispiel im Jugendbereich, schließe ich nicht aus“, sagt sie augenzwinkernd.

Bereits seit acht Jahren steht Steffi Hotz für Torgefahr aus dem Rückraum und Nervenstärke von der Siebenmeterlinie beim SV Allensbach. Sie kam zur Saison 2009/10 aus Albstadt als junge Spielerin und ist sie mittlerweile eine der Erfahrensten auf dem Spielfeld. In dieser Zeit hat sie vieles erlebt. „Eine meiner schönsten Erinnerungen ist definitiv der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Aber auch den ersten Superball, an dem wir gegen Neckarsulm gewinnen konnten, und den Klassenerhalt in derselben Saison werde ich nicht vergessen“, schwelgt Hotz in Erinnerungen. Bereits nach der vergangenen Saison wollte sie ihre Karriere beenden, lief aber dann doch noch mal für eine Spielzeit auf. „Steffi hat eine enorme Spielübersicht, ist torgefährlich und hat immer Verantwortung übernommen. Das wird uns fehlen“, sagt Sportmanagerin Sonja Pannach. "Ich möchte jetzt meine freie Zeit genießen. In die Halle zu den Heimspielen werde ich aber trotzdem kommen und die Mädels von der Tribüne unterstützen“, so Steffi Hotz. (as)