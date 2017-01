Zwei Unentschieden für TTC Beuren

Der TTC Beuren sichert sich sowohl bei den Herren als auch bei den Damen einen wichtigen Teilerfolg

Tischtennis, Verbandsliga

TTC Beuren a.d. Aach

DJK Offenburg

8:8

Chancen hatte sich der TTC Beuren im Duell gegen den Tabellenführer spätestens nach der krankheitsbedingten Absage von Spitzenmann Rudi Stumper nicht mehr ausgerechnet. Und das Spiel begann wie erwartet. Nach den ersten Spielen lag das junge Team mit 1:3 zurück. Daraufhin folgte jedoch eine Serie, die die Zuschauer fesselte. Das erste Ausrufezeichen setzte Jonas Dietrich, der Spitzenspieler Daniel Sagan im Entscheidungssatz bezwingen konnte, gefolgt von drei Punktgewinnen am Stück. Nach dem ersten Durchgang führten die Hegauer mit 5:4, ehe Len Raake und Jonas Dietrich im vorderen Paarkreuz beide Punkte holten. Durch den Sieg von Jan-Philip Dannegger war das Unentschieden sicher. Sowohl Nils Olma als auch Ersatzspieler Alexander Epplen hatten den Siegpunkt auf dem Schläger, unterlagen aber letztlich im Entscheidungssatz. Da die Tabellensituation immer enger wird, ist dieser Punkt sehr wichtig.

Die Punkte für den TTC Beuren holten das Doppel Dietrich/Klemens und in den Einzeln Len Raake, Jonas Dietrich (2), Nils Olma, Jan-Philip Dannegger (2) und Stefan Klemens.

Tischtennis, Verbandsliga Damen

TV Weisenbach

TTC Beuren a.d. Aach

7:7

Nachdem man in der Hinrunde trotz Ausfall von Topspielerin Carina Maier und Ersatzspielerin Anna Olma ein 7:7 erreichte, hofften die Damen des TTC Beuren in der Rückrunde auf einen Sieg gegen den TV Weisenbach. Von Beginn an verlief das Spiel ausgeglichen und obwohl Beuren zweitweise in Führung ging, konnten die Gastgeberinnen immer wieder nachziehen. Schlussendlich musste man sich mit einem erneuten 7:7 zufriedengeben. Die Punkte für Beuren holten Sarah Hafner (3), Natalie Suhoveckij (2), Jutta Henninger (1) und das Doppel Hafner/Suhoveckij. (jd)