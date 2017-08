Leichtathletik Zwei Senioren vom Bodensee schaffen es bei der DM aufs Siegertreppchen

Claudia Vollert aus Radolfzell holt Gold bei der Wurf-Fünfkampf-DM in Zella-Mehlis, der Konstanzer Jens Kresalek wird Dritter.

Leichtathletik: Im thüringischen Zella-Mehlis fanden die deutschen Meisterschaften der Senioren im Wurf-Fünfkampf statt. Dieser besteht aus Kugelstoßen, Hammerwurf, Diskus, Speer und Gewichtwurf.

Claudia Vollert (W60) von der LG Radolfzell stand am Ende ganz oben auf dem Treppchen und konnte die Goldmedaille in Empfang nehmen. Mit 3280 Punkten hatte sie hauchdünne 13 Zähler Vorsprung vor ihrer härtesten Konkurrentin. Ihr kam noch zugute, dass zwei Favoritinnen in jeweils einer Disziplin drei ungültige Versuche hatten. Zufrieden war sie mit dem Gewichtsstoßen (11,24m), dem Diskuswurf (24,07m) und dem Speerwurf (21,15m). Beim Hammerwerfen blieb sie mit 26,62m unter ihren Möglichkeiten, genauso wie beim Kugelstoßen (8,98m).

Bronze sicherte sich Jens Kresalek (M40) vom PTSV Konstanz, der als Speerwerfer die Herausforderung der anderen vier Disziplinen annahm und mit seiner Spezialdisziplin den Sprung aufs Treppchen schaffte. Als Titelverteidiger aus dem letzten Jahr angereist, bot sich ihm mit den in die Altersklasse M40 aufgerückten Athleten der jüngeren Jahrgänge starke Konkurrenz. In einem spannenden Wettkampf bei nahezu idealen Bedingungen wechselte ständig die Platzierung. Mit anfänglichen Schwierigkeiten beim Hammerwurf (37,59m) und Kugelstoßen (11,31m) konnte er im Diskuswurf eine solide Leistung mit 37,72m abrufen.

Nach den ersten drei Disziplinen lag er nur vier Punkte hinter Rang drei. Mit dem Speerwurf konnte er dann auf den Bronzerang vorrücken. Mit einem starken Wurf über 54,43m, die eine Bestleistung innerhalb eines Mehrkampfs bedeuteten, konnte Kresalek den Punktevorsprung so vergrößern, dass Rang drei auch nach der fünften und letzten Disziplin, dem Gewichtwurf, sicher war. Hier schaffte er 11,16m. Am Ende standen 3099 Punkte, mit denen er am Ende zufrieden war. (her)