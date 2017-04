vor 4 Stunden SK Radball Zwei Konstanzer Radballer im Nationalteam

Knapp vier Wochen vor der Junioren-Europameisterschaft, die am 26. und 27. Mai in Prag stattfinden wird, kommt es am Samstag zu zwei Hallenradsport-Länderkämpfen der Junioren-Nationalmannschaften. Zum 125-jährigen Vereinsjubiläum richtet der Velo-Club Konstanz einen Vergleichskampf aus. Während in Konstanz sich Deutschland mit Österreich misst, treffen im schweizerischen Seuzach (bei Winterthur) die Kunstradsportler und Radballer aus der Schweiz und Deutschland aufeinander

