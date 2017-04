Fußball Zwei Chancen für SC Pfullendorf im Kampf um den Klassenerhalt

Wichtige Verbandsliga-Spiele warten am Samstag und Montag auf den SC Pfullendorf. Der 1. FC Rielasingen-Arlen empfängt am Samstag den FC Auggen

Fußball, Verbandsliga: SC Pfullendorf – SV Bühlertal (Samstag, 15.30 Uhr, Kunstrasenplatz); FC Neustadt – SC Pfullendorf (Montag, 15 Uhr, Jahnstadion). – Richtungsweisend wird für den SC Pfullendorf der Doppelspieltag in der Verbandsliga. Im Kampf um den Klassenerhalt steht gegen Bühlertal und Neustadt einiges auf dem Spiel.

Fünf Spieltage vor Saisonende trennen den Sportclub fünf Zähler vom rettenden Ufer. Trotz der prekären Ausgangslage gibt sich Trainer Marco Konrad weiter kämpferisch: „Wir werden nichts unversucht lassen, um den Rückstand aufzuholen.“ Vor allem der erschreckend schwache Auftritt beim 0:2 in Bad Dürrheim dürfte nicht gerade Mut für die bevorstehenden Aufgaben machen. „Das Spiel ist abgehakt. Wir schütteln uns kurz und wollen uns im Training Selbstvertrauen zurückholen – durch Zweikämpfe, einfaches Spiel“, sagt der Pfullendorfer Kommandogeber, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. „Druck ist immer relativ.“ Den einen würde dies beflügeln, den anderen hemmen, so der Pädagoge, der hofft, dass die Mehrzahl seiner Spieler „Flügel bekommt und über sich hinauswächst“.

Sowohl der SV Bühlertal als auch der FC Neustadt, bei dem die Tiefentäler am Maifeiertag zu Gast sind, sind noch nicht über den Berg. Der Tabellenzwölfte aus der Ortenau ist seit drei Spielen ohne Sieg, ließ aber zuletzt durch ein 1:1 gegen Spitzenreiter Villingen aufhorchen. Gut im Trend lag zuletzt auch der FC Neustadt, der aber trotz 80-minütiger Überzahl gegen Mitkonkurrent Mörsch mit 1:4 unter die Räder kam. Während Bühlertal im Tiefental alles in die Waagschale werfen kann, weil die Santoro-Elf am Montag spielfrei ist, hat der Tabellen-13. aus Neustadt, der schon am Freitagabend in Villingen ran muss, etwas mehr Verschnaufpause als der SC Pfullendorf.

Personell sieht es in Pfullendorf etwas besser aus. Alessandro Sautter und Heiko Behr sind wieder ins Training eingestiegen. Benjamin Sturm wird die beiden Spiele trotz einiger Blessuren ebenfalls nicht verpassen wollen. Gespielt wird wegen der starken Schneefälle unter der Woche am Samstag auf dem Kunstrasen. Dort, wo dem SC Pfullendorf am 10. Dezember der letzte Heimsieg gelang. (stl)

1. FC Rielasingen-Arlen – FC Auggen (Samstag, 15.30 Uhr). – Der erneute Wintereinbruch hat den Terminplan des 1. FC Rielasingen-Arlen kräftig durcheinandergewirbelt. Waren die Hegauer in den letzten Tagen sehr auf das Halbfinale im Rothaus-Verbandspokal fokussiert, war die Enttäuschung natürlich sehr groß ob des Wetters, das zum Spielausfall führte. So heißt es wieder, sich neu zu motivieren und die Spannung neu aufzubauen, sodass man am kommenden Mittwoch wieder zu einer Bestleistung auflaufen kann. So kommt das Ligaspiel gegen den Tabellenvierten FC Auggen eher zu einer Unzeit. Dennoch möchte die Mannschaft von der Talwiese den derzeit guten Lauf fortsetzen. Platz fünf ist noch in Reichweite und aufgrund des Restprogramms (zu Hause gegen Auggen und Linx, auswärts bei den Absteigern Solvay Freiburg und Waldkirch) auch noch möglich.

Torhüter Dennis Klose, in der Vorwoche von Routinier Arek Patyk glänzend vertreten, ist wieder einsatzfähig, ansonsten gibt es den einen oder anderen Spieler, der aufgrund kleinerer Probleme geschont werden könnte.

Der FC Auggen spielt in der Rückrunde groß auf, hat sich den vierten Tabellenplatz wohl schon gesichert, und in der Rückrundentabelle steht die Mannschaft von Enzo Minardi gar auf Platz drei mit Tuchfühlung zum FC 08 Villingen und dem Freiburger FC. Der FC Auggen, der sich schon in der letzten Saison als Aufsteiger mit Rang fünf hervorragend platzierte, zeigt sich auch in dieser Saison wieder als sehr homogene Mannschaft. Mit Bastian Bischoff, der beruflich ins Markgräfler Land wechselte, hat das Team nun einen Torjäger im Kader, der mit seinen 14 Treffern und der Erfahrung aus seinen langen Jahren bei Unterhaching, den Stuttgarter Kickers und Reutlingen, in manchen Spielen den Unterschied ausmacht.

Das für den 1. Mai geplante Spiel beim als Absteiger feststehenden SV Solvay Freiburg wurde aufgrund des Pokalnachholtermins am 3. Mai, auf Mittwoch, 10. Mai verlegt, somit bleibt den Hegauern ein strapaziöser Doppelspieltag erspart. (te)